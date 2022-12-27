Вулиці Києва почали обробляти протиожеледними засобами

У Києві через опади комунальники розпочали обробляти вулиці протиожеледними засобами.

Про це повідомив міський голова столиці Віталій Кличко, йдеться на сайті КМДА.

До робіт цієї ночі служби планують залучити 276 одиниць спецтехніки.

“У столиці йде сніг і дорожники розпочинають превентивну обробку вулиць протиожеледними засобами. Вночі, коли дороги будуть вільними, до робити в місті комунальники планують залучити 276 одиниць спецтехніки”, – зазначив Кличко.

За його словами, кількість снігоприбиральної техніки коригуватимуть у залежності від інтенсивності опадів.

Нагадаємо, наразі в Києві немає можливості повернутися до стабілізаційних графіків відключень.