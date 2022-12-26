У Кривому Розі видача продуктових наборів триватиме до 30 грудня

Наступного року будуть визначені нові хвилі видачі допомоги у Кривому Розі.

З травня у Кривому Розі видано вже понад 298 тис. безкоштовних продуктових наборів, зокрема у грудні майже 61 тис. сімей отримали продуктові набори вдруге.

Про це повідомив начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.

Він додав, що видача продуктових наборів триватиме до 30 грудня включно.

“Ті, кому була призначена допомога в цьому році – мають отримати її у пунктах видачі у цей термін. Після того, як буде припинено видачу та здана вся необхідна звітність цього року, наступного року будуть визначені нові хвилі видачі допомоги”, - наголосив Вілкул.

Мер Кривого Рогу додав, що місто продовжує допомагати й іншим громадам - зокрема, 2,5 тис. продуктових наборів отримають мешканці Гречаноподівської громади Криворізького району.

Як раніше повідомлялось, евакуйовані жителі Херсонщини зможуть отримати гуманітарну допомогу в інших містах України.