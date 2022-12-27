СБУ передала до Харківського музею дзвін зі знищеного росіянами українського храму

Це єдине, що залишилось від зруйнованого росіянами Іоано-Богословського храму поблизу Куп’янська

Під час звільнення українськими захисниками Куп’янська у Харківській області російські окупанти знищили храм. Дзвін з нього співробітники СБУ передали до Харківського музею.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Контррозвідка СБУ під час стабілізаційних заходів на звільнених територіях Харківщини віднайшла старовинний український дзвін. Це єдине, що залишилось від зруйнованого росіянами Іоано-Богословського храму поблизу Куп’янська.

В СБУ розповіли, що після захоплення району загарбники облаштували на території споруди вогневі позиції, а в самій церкві – склад з боєприпасами.

Під час втечі від контрнаступу ЗСУ російські окупанти здійснили по храму ракетно-артилерійський удар, котрий зруйнував його.

Після відновлення храму дзвін мають повернути вірянам.

Нагадаємо, внаслідок російських обстрілів в селі Киселівка Херсонської області знищена єдина церква.