Обстріли росіян зруйнували єдину церкву у Киселівці на Херсонщині

Внаслідок російських обстрілів в селі Киселівка Херсонської області знищена єдина церква.

Про це повідомив у Twitter міністр оборони Олексій Резніков.

«Єдина церква в селі Киселівка (Херсонська область) була повністю зруйнована внаслідок російських обстрілів. IV Гаазька конвенція захищає релігійні споруди під час бойових дій, але у російських воєнних злочинців немає ні Бога, ні поваги до релігії», – написав Резніков.

Як повідомлялося, внаслідок російських ударів по Херсону та області 24 грудня 16 людей загинули та 64 дістали поранення.