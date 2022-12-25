Два Різдва: окремо чи разом
Два Різдва: окремо чи разом
Два російські дрони "Ланцет" піймалися в маскувальну сітку над українським танком
Два російські дрони "Ланцет" піймалися в маскувальну сітку над українським танком
Із 25 грудня на Київщині комендантська година діятиме щодня з 23:00 по 5:00
Із 25 грудня на Київщині комендантська година діятиме щодня з 23:00 по 5:00
У Міненерго назвали порушників графіків відключення електроенергії і пригрозили керівникам обленерго адмінстягненнями
У Міненерго назвали порушників графіків відключення електроенергії і пригрозили керівникам обленерго адмінстягненнями
Чому 8271 – шкідливий закон, що перетворює нашу армію на армію держиморд
Чому 8271 – шкідливий закон, що перетворює нашу армію на армію держиморд
​«Патріоти». Далі буде
​«Патріоти». Далі буде
Готланд наш! Навіщо росіянам шведський острів і чому вони вважають його своїм
Готланд наш! Навіщо росіянам шведський острів і чому вони вважають його своїм
Віктор Єленський: «Структури Московського патріархату не повинні бути в Україні. Таким є суспільний запит»
Віктор Єленський: «Структури Московського патріархату не повинні бути в Україні. Таким є суспільний запит»
ГоловнаСуспільствоВійна

Обстріли росіян зруйнували єдину церкву у Киселівці на Херсонщині

Херсонську область обстрілюють майже щодня.

Обстріли росіян зруйнували єдину церкву у Киселівці на Херсонщині
Ілюстративне фото
Фото: ДСНС

Внаслідок російських обстрілів в селі Киселівка Херсонської області знищена єдина церква.

Про це повідомив у Twitter міністр оборони Олексій Резніков.

«Єдина церква в селі Киселівка (Херсонська область) була повністю зруйнована внаслідок російських обстрілів. IV Гаазька конвенція захищає релігійні споруди під час бойових дій, але у російських воєнних злочинців немає ні Бога, ні поваги до релігії», – написав Резніков.

Як повідомлялося, внаслідок російських ударів по Херсону та області 24 грудня 16 людей загинули та 64 дістали поранення.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також