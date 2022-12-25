Також з Росії прибули додаткові підрозділи.

Російські загарбники перекидають додаткові підрозділи військової техніки з Маріуполя через Мангуш на Бердянськ та Мелітополь.

Про це в Телеграмі повідомляє радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

"Велика кількість військової техніки зайшла з боку Росії та рушила через Мангуш (Маріупольський район) у напрямку Бердянськ/Мелітополь. Колони доформовувались частково з місця базування в с. Агробаза", - йдеться в дописі.

Також росіяни перекинули на Мангуш частину військової техніки, живої сили та тилове забезпечення, що базувалися в селі Урзуф. Їх було включено в склад колон, сформованих у Маріуполі/Агробазі.

"Жива сила на вантажівках з причепленими гарматами малого калібру - переміщена з с. Урзуфа у бік Бердянська. Також з Росії прибули додаткові підрозділи. Розселення відбулося в районі так званих Кам’янських дач під прикриттям великої кількості цивільних громадян", - написав Андрющенко.

Раніше Андрющенко повідомляв, що колони російської техніки вранці у суботу, 24 грудня, залишили селища Урзуф та Бабах-Тарама поблизу Маріуполя.