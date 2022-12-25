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На Київщині ЗСУ тренувалися, як знищувати гелікоптерний десант

За легендою навчань противник намагався захопити важливий державний об’єкт. 

На Київщині ЗСУ тренувалися, як знищувати гелікоптерний десант
Фото: Скрін з відео

Українські військові провели навчання на Київщині, в рамках якого відпрацювали знешкодження диверсійно-розвідувальних груп російських загарбників.

Про це у Facebook повідомило Командування Об’єднаних Сил ЗСУ. 

"За легендою противник намагається висадити тактичний повітряний десант та здійснити захоплення важливого державного об’єкта. Підрозділи ЗСУ у взаємодії з підрозділами Нацгвардії здійснили знищення транспортних гелікоптерів у повітрі та нанесли вогневе ураження по передовому загону, який намагався захопити відповідний плацдарм для подальших дій", - розповів подробиці генерал-лейтенант Сергій Наєв.

Для знищення ворога захисники провели маневр артилерії – подолали водну перешкоду за допомогою плаваючого транспортера ПТС-2 та паромних переправ.

Нагадаємо, що керівник ГУР Кирило Буданов заявив, що наразі немає розвідданих про неминучу загрозу вторгнення з Білорусі, хоча повністю таку можливість виключати не можна. 

За даними інституту ISW, Росія з жовтня готувала умови для вторгнення на північ України і наступ на Київ. Для цього відбулося часткове нарощування військових потужностей у Білорусі та посилення відповідної інформаційної кампанії.

Раніше в Генштабі ЗСУ заявляли, що наступ на Київ не виключають, але ознак підготовки Росії до нього немає.

Днями у Раді нацбезпеки США повідомили, що не виявили ознак підготовки наступу російських військ на українську столицю.

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