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Із 25 грудня на Київщині комендантська година діятиме щодня з 23:00 по 5:00

Нові правила діятимуть до 1 січня.

Із 25 грудня на Київщині комендантська година діятиме щодня з 23:00 по 5:00

Із 25 грудня комендантська година на Київщині діятиме щодня з 23:00 по 5:00. 

Про це повідомили в пресслужбі Київської ОВА.

Це триватиме до 1 січня 2023 року, додали в адміністрації.

Влада області наголосила, що під час комендантської години заборонено:

  • перебувати на вулиці та в інших громадських місцях;
  • переміщатися транспортом або пішки. 

"Виняток – задіяність у роботі критичної інфраструктури, про що в людини є підтвердження у вигляді спецперепустки встановленого зразка. Також при собі необхідно мати документ, що посвідчує особу", - додали в ОВА.

Нагадаємо, на Харківщині можуть змінити комендантську годину на новорічні свята. А в Кривому Розі її скоротили: з 23:00 до 05:00.

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