Росія тримає у Чорному морі три носії "Калібрів"

Росія знову вивела в Чорне море кораблі із крилатими ракетами "Калібр". Це може свідчити як про підготовку ворога до нового удару, так і про намір противника психологічно тиснути на українців.

Про це в ефірі телемарафону заявила начальниця Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк, повідомляє РБК-Україна.

Вона зазначила, що наразі в акваторії корабельне угруповання росіян збільшилось - у Чорному морі перебуває 11 одиниць, і серед них є ракетоносії.

"Це два надводних і один підводний, загальний залп може сягати 20 ракет. Це, в принципі, може говорити про те, що готує ворог саме ті випробування, про які згадував наш верховний головнокомандувач. А також, може говорити про те, що вони намагаються просто продовжувати психологічний тиск на населення України", - зазначила Гуменюк.

Своєю чергою вона акцентувала, що в будь-якому випадку, сигнали повітряної тривоги - це сигнал обов’язкового виконання.

"Немає такої прямої залежності, коли вивели і коли стартували ракети. Це може говорити про те, що довготривалий час ракетоносіїв не було в Чорному морі. По-перше, зважаючи на погоду, було штормове попередження, вони укривались у пунктах базування. Після того, як море трошки заспокоїлось, вони вийшли на чергування знов. Але, також, зважаючи на вороже тяжіння до скреп і дат, до того, щоб завдати максимально потужного психологічного тиску, вони можуть застосувати саме масований або поодинокі ракетні удари по важливих об’єктах напередодні свят", - розповіла Гуменюк.

23 грудня повідомлялось, що росіяни вивели в Чорне море три кораблі з ракетами “Калібр”.

В ОК "Південь" заявили, що Росія ракетними атаками намагається виснажити українську протиповітряну оборону.