Уже 868 дітей отримали поранення від збройної агресії Росії

За інформацію ювенальних прокурорів, кількість поранених дітей в Україні зросла до 868.

Про це повідомили в пресслужбі Офісу Генерального прокурора.

Наразі відомо про 450 загиблих, ця цифра за останню добу не змінилася.

В ОГП зазначили, що дані не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій і на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

За даними прокурорів, найбільше постраждало дітей у Донецькій області (428), Харківській (267), Київській (117), Миколаївській (81), Запорізькій (80), Херсонській (75), Чернігівській (68), Луганській (65), Дніпропетровській (40).

"23 грудня внаслідок обстрілу ворогом м. Херсон отримала поранення 5-річна дівчинка", - додали в Офісі Генпрокурора.

Нагадаємо, минулої доби на Херсонщині російська армія вбила 5 мирних людей, 17 осіб отримали поранення різного ступеня тяжкості. Серед постраждалих є 6-річна дитина. Дівчинку з множинними осколковими травмами доставили до лікарні. Дитина в тяжкому стані.

Днями Україна повернула трьох незаконно вивезених до Росії дітей. Наразі з нашої держави росіянами депортовано 13613 маленьких українців.