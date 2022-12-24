Від російських обстрілів загинули жителі на Донеччині та Херсонщині, є руйнування інфраструктури, - зведення ОВА

Відносно спокійно, без обстрілів ніч минула на Волині, Закарпатті, Рівненщині, Івано-Франківщині, Кіровоградщині, Хмельниччині, Одещині, Миколаївщині, Буковині, Львівщині, Тернопільщині, а також Полтавщині, Вінниччині, Житомирщині, Чернігівщині, Черкащині та Київщині.

Сумщина

Минулої доби ворог наніс 45 ударів по Краснопільській та Есманьській громадах. Пошкоджені будівлі, обійшлося без жертв.

Запорізька область

За минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Червоне, Малинівка, Гуляйполе, Залізничне, Дорожнянка, Чарівне, Новоандріївка, Новоданилівка, Мала Токмачка, Білогір'я, Ольгівське, Щербаки, Малі Щербаки, Кам'янське, Степове.

Також надійшло 22 повідомлення про руйнування будинків (квартир) громадян та об’єктів інфраструктури в результаті обстрілів Росії. Детальна інформація щодо наслідків уточнюється.

Дніпропетровщина

Росіяни знову обстріляли Нікопольщину, били з РСЗВ та важкої артилерії по Марганецькій, Мирівській та Червоногригорівській громадах. Попередньо, без потерпілих.

Пошкоджене майно садового товариства, гаражі та автівки промислового підприємства, лінії електропередач. Наслідки обстрілів уточнюють.

Харківщина

Минулої доби росіяни завдавали мінометних та артилерійських обстрілів у населених пунктів Гур’їв, Ветеринарне, Кудіївка, Гоптівка, Стариця, Огірцеве, Вовчанськ, Амбарне, Новомлинськ та Дворічна на Харківщині. Це Харківський, Чугуївський, Куп’янський, Ізюмський райони.

Детальна інформація щодо поранення цивільних внаслідок ворожих обстрілів уточнюється.

Луганщина

На Куп’янському напрямку ворог здійснив обстріли з танків, мінометів та артилерії по районах Новоселівського, Стельмахівки, Куземівки, Коломийчихи та М’ясожарівки.

На Лиманському напрямку під вогонь потрапили Макіївка, Площанка, Червонопопівка та Діброва.

Росіяни продовжують перепрофільовувати лікарні Луганської області у військові шпиталі. Також ворог несе великі втрати. Ситуація в області залишається складною.

Донеччина

Вночі тривали періодичні обстріли прифронтових населених пунктів Торецької та Мар'їнської громади. На ранок зафіксовано артилерійські обстріли старої частини Авдіївки.

Вчора увечері росіяни обстріляли Курахово, с.Переїзне та Званівка Званівської громади, а також селища Торське Лиманської громади.

Під постійними обстрілами перебуває Бахмуту. За 23 грудня було здійснено декілька обстрілів центральної частини міста. Відомо, що постраждали найстаріші будівлі центральної частини населеного пункту, зокрема, приміщення мистецької школи, житловий будинок 53 на вул. Миру й будівля адміністративного суду.

За минулу добу на Донеччині загинули дві людини, ще 5 поранені.

Херсонщина

За інформацією Генштабу ЗСУ, російські окупанти продовжують тероризувати цивільних громадян, що проживають вздовж правого берега річки Дніпро. Обстрілів з реактивної та ствольної артилерії зазнали райони населених пунктів Херсон, Республіканець, Дніпровське, Янтарне, Білозерка, Станіслав, Гаврилівка, Новодмитрівка, Бургунка, Інженерне та Чорнобаївка.

Вчора рашисти обстріляли місто Херсон з реактивних систем залпового вогню. Пошкоджені житлові будинки та об’єкти критичної інфраструктури. Під обстріл потрапив дитячий садок, що знаходиться в Корабельному районі міста. Вибуховою хвилею та уламками снарядів в будівлі вибито вікна. На щастя, постраждалих немає.

Загалом у Херсонській області минулої доби 22 постраждалих, з них 5 загиблих - у Херсоні, 17 людям надано медичну допомогу, серед потерпілих є дитина віком 6 років.

Критично важка ситуація у тимчасово окупованій Голопристанській громаді. ОТГ перебуває під постійними обстрілами.