У Запорізькій області Сили оборони знищили дві артсистеми росіян і поранили понад 70 окупантів

У лікарню Старобільська рашисти привезли майже сотню поранених своїх військових.

Днями, 22 грудня, в Запорізькій області Сили оборони знищили дві артилерійські системи з боєкомплектом та поранили чимало окупантів.

Про це повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України.

Відомо про 70 російських військових, які отримали пораненні. Інформацію про вбитих ворогів уточнюють.

Тим часом до хірургічного відділення районної лікарні Старобільська на Луганщині, яке рашисти переоблаштували під військовий шпиталь, привезли сотню поранених росіян.

У Генштабі додали, що через значні втрати російських військ, окупаційна влада продовжує перепрофільовувати лікарні області у військові шпиталі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що лікувальні заклади на окупованих територіях Луганської області російські загарбники перепрофільовують на військові шпиталі. Наприклад, обласну клінічну лікарню та міську багатопрофільну лікарню №15, а також залізничну лікарню передали для користування ворогам.