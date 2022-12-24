Київський зоопарк зіштовхнувся із проблемою відсутності електроенергії. Через це у зоопарку почали готувати їжу тваринам на дровах.

Про це повідомила пресслужба Київського зоопарку.

“На таких печах кожного ранку ми варимо та запікаємо різноманітні “страви” для тварин: компоти, каші, овочі, яйця, м’ясо, рибу та багато інших. Так, нашим приматам прийшлись до смаку ласощі по-селянськи, а особливо охоче вони наминають печену картоплю”, - повідомили у пресслужбі.

У планах київського зоопарку встановити ще три такі печі.

Столичний зоопарк пропонує допомогти тваринам, купуючи квитки та зробивши донат на підтримку тварин.

Фото: Пресслужба Київського зоопарку

Фото: Пресслужба Київського зоопарку

Фото: Пресслужба Київського зоопарку

Фото: Пресслужба Київського зоопарку

Фото: Пресслужба Київського зоопарку

Нагадаємо, теплопостачання в столичному зоопарку забезпечують завдяки генератору, який під’єднаний до котельні. Ще 2 приміщення живлять від окремого генератора. Для горили Тоні встановили булеріан - сучасну дров‘яну пічку. Загалом в зоопарку закупили 11 булеріанів, 15 буржуйок та придбають ще один великий генератор.

Раніше повідомлялось, що цього року в Київському зоопарку, крім постійних мешканців, зимують ще 200 врятованих від війни звірів. Зокрема, це тигриця Даліла з приватного зоопарку Харкова, носухи та дикобрази з-під Херсона та інші тварини, яких привезли з окупованих територій та зон бойових дій.