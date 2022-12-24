Віктор Єленський: «Структури Московського патріархату не повинні бути в Україні. Таким є суспільний запит»
Віктор Єленський: «Структури Московського патріархату не повинні бути в Україні. Таким є суспільний запит»
Чому 8271 – шкідливий закон, що перетворює нашу армію на армію держиморд
Чому 8271 – шкідливий закон, що перетворює нашу армію на армію держиморд
Росіяни знову б’ють ракетами по Краматорську
Росіяни знову б’ють ракетами по Краматорську
Перебудова російської армії. Що рік прийдешній нам готує?
Перебудова російської армії. Що рік прийдешній нам готує?
Два Різдва: окремо чи разом
Два Різдва: окремо чи разом
Ситуація із електропостачанням у Києві покращилась, - Yasno
Ситуація із електропостачанням у Києві покращилась, - Yasno
Кремль хоче представити начальника Генштабу ЗС Росії як відповідального за війну, – ISW
Кремль хоче представити начальника Генштабу ЗС Росії як відповідального за війну, – ISW
Маркарова пояснила, що саме профінансують $45 млрд американської допомоги Україні
Маркарова пояснила, що саме профінансують $45 млрд американської допомоги Україні
ГоловнаСуспільствоЖиття

У Київському зоопарку їжу тваринам готують на дровах

Столичний зоопарк пропонує допомогти тваринам, купуючи квитки та зробивши пожертву на підтримку тварин.

У Київському зоопарку їжу тваринам готують на дровах
Фото: Пресслужба Київського зоопарку

Київський зоопарк зіштовхнувся із проблемою відсутності електроенергії. Через це у зоопарку почали готувати їжу тваринам на дровах. 

Про це повідомила пресслужба Київського зоопарку.

“На таких печах кожного ранку ми варимо та запікаємо різноманітні “страви” для тварин: компоти, каші, овочі, яйця, м’ясо, рибу та багато інших. Так, нашим приматам прийшлись до смаку ласощі по-селянськи, а особливо охоче вони наминають печену картоплю”, - повідомили у пресслужбі.

У планах київського зоопарку встановити ще три такі печі. 

Столичний зоопарк пропонує допомогти тваринам, купуючи квитки та зробивши донат на підтримку тварин.

Фото: Пресслужба Київського зоопарку

Фото: Пресслужба Київського зоопарку

Фото: Пресслужба Київського зоопарку

Фото: Пресслужба Київського зоопарку

Фото: Пресслужба Київського зоопарку

Нагадаємо, теплопостачання в столичному зоопарку забезпечують завдяки генератору, який під’єднаний до котельні. Ще 2 приміщення живлять від окремого генератора. Для горили Тоні встановили булеріан - сучасну дров‘яну пічку. Загалом в зоопарку закупили 11 булеріанів, 15 буржуйок та придбають ще один великий генератор. 

Раніше повідомлялось, що цього року в Київському зоопарку, крім постійних мешканців, зимують ще 200 врятованих від війни звірів. Зокрема, це тигриця Даліла з приватного зоопарку Харкова, носухи та дикобрази з-під Херсона та інші тварини, яких привезли з окупованих територій та зон бойових дій. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також