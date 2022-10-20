"Київзоо" готується до зими і просить про допомогу.

У Київському зоопарку триває активна підготовка до зими. Там прихистили кількасот тварин, врятованих від війни. Кошти на утримання збирають завдяки благодійним внескам.

Про це Київській зоологічний парк повідомляє у Facebook.

Зазначається, що з приходом холодів працівники зоопарку роблять усе можливе, аби тварини були зігріті, доглянуті та нагодовані: створюють запаси кормів, утеплюють будівлі. Доводиться також думати про закупівлю електрогенераторів, інфрачервоних обігрівачів, дров’яних пічок.

Витрат більше, адже цьогоріч у "Київзоо" зимуватимуть не лише постійні мешканці, а й понад 200 тварин, яких волонтери вивезли із найбільш постраждалих регіонів унаслідок російського вторгнення. Попри те, що закладу доводиться ощадно використовувати ресурси, доглядачі столичного зоопарку запевняють: кожен чотирилапий, пернатий чи лускатий представник тваринного світу отримає необхідне піклування і тепло.

Водночас працівники столичного зоопарку зазначають, що забезпечити повноцінну турботу було б неможливо без участі небайдужих громадян. Найбільші витрати – на корми, ветеринарне обладнання, медичні препарати, електроенергію, газ, водопостачання, підтримку інфраструктури – вдається покривати завдяки благодійній допомозі і придбанню квитків.

"Як і вся Україна ми перебуваємо в стані жорсткої економії. Тому завжди дуже вдячні за вашу допомогу", – зазначають представники Київського зоопарку і просять зоозахисників і надалі дбати про благополуччя тварин.

Електронні квитки до Київського зоопарку можна придбати за посиланням.

Тут можна знайти реквізити зоопарку для благодійного внеску.

Нагадаємо, у столичному зоопарку народилося дитинча альпаки.