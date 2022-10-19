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Іспанія передає Україні електрогенератори

Генератори були надані повітряно-космічними військами.

Іспанія передає Україні електрогенератори
Фото: Рубрика

Міністерство оборони Іспанії оголосило про передання Україні п’яти електрогенераторів. 

Про це повідомляє “Рубрика” з посиланням на міноборони Іспанії.

"Генератори вже передані оператору оборонної логістики і протягом наступних трьох днів будуть доставлені наземним транспортом до логістичного хабу з прийому та розподілу матеріальної допомоги Україні, розташованого на території Польщі", – йдеться у повідомленні.

Іспанія передасть надані повітряно-космічними військами чотири генератори потужністю 400 кіловат і один – потужністю 150 кіловат.

Зазначається, що генератори передаються у зв'язку з нещодавніми атаками РФ на українську електричну інфраструктуру, "які серйозно вплинули на постачання електроенергії українським громадянам".

Нагадаємо, Сумська область отримала чотири генератора та три теплових пушки для підтримки соціальних та медичних закладів регіону.

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