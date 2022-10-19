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Виробник HIMARS збільшує випуск реактивних систем

Компанія планує збільшити виробництво HIMARS із 60 до 96 одиниць на рік і вже вжила заходів для прискорення виробництва.

Виробник HIMARS збільшує випуск реактивних систем
Фото: defence-ua.com

Американський виробник Lockheed Martin збільшує виробництво реактивних систем залпового вогню HIMARS на тлі зростання попиту та успішного їх використання українськими військовими проти російських сил.

Про це повідомило видання Breaking Defense із посиланням на генерального директора компанії Джима Тайклета.

"Компанія Lockheed Martin нарощує виробництво високомобільної артилерійської ракетної системи на тлі успіху українських військових у використанні системи для відбиття російських сил протягом останніх кількох місяців", - йдеться у матеріалі.

Повідомляється, що компанія планує збільшити виробництво HIMARS із 60 до 96 одиниць на рік і вже вжила заходів для прискорення виробництва нових пускових установок в очікуванні більш високого попиту.

За словами Тайклета, Lockheed планує інвестувати 65 млн доларів для прискорення роботи підрядників із виробництва HIMARS.

Він зазначив, що вже зараз компанія модернізує підприємство у штаті Арканзас, а також навчає співробітників для роботи одразу з кількома високотехнологічними лініями.

Її представники раніше заявляли, що виробництво деяких систем озброєння вже зросло з початку року. При цьому річний обсяг виробництва HIMARS з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну збільшився приблизно з 48 до 60.

Нагадаємо, у Пентагоні підготували новий пакет безпекової допомоги українцям. До нього, серед іншого, увійдуть боєприпаси для системи HIMARS.

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