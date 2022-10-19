Голова МЗС України Дмитро Кулеба заявив про те, що Греція розпочала постачання бойових машин піхоти (БМП-1) для України.

Про це голова української дипломатії повідомив на пресконференції за підсумками переговорів із грецьким колегою Нікосом Дендіасом, інформує у Facebook МЗС України.

"Не приховуватиму, особливо цінуємо озброєння, які Греція передає Україні, щоб ми могли захищати нашу землю. Дуже важливо, що вже почалося довгоочікуване відвантаження з Греції броньованих машин піхоти БМП-1 для України”, – зазначив Кулеба.

Він додав, що БМП-1 "скоро прибудуть до українського війська і миттєво посилять боєздатність та обороноздатність України".

Нагадаємо, у Києві перебуває з візитом міністр закордонних справ Греції Нікос Дендіас.