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Греція розпочала постачання бойових машин піхоти для України, – Кулеба

“БМП-1 "скоро прибудуть до українського війська”.

Греція розпочала постачання бойових машин піхоти для України, – Кулеба
Скріншот відео
Фото: МЗС України у Facebook

Голова МЗС України Дмитро Кулеба заявив про те, що Греція розпочала постачання бойових машин піхоти (БМП-1) для України.

Про це голова української дипломатії повідомив на пресконференції за підсумками переговорів із грецьким колегою Нікосом Дендіасом, інформує у Facebook МЗС України.

"Не приховуватиму, особливо цінуємо озброєння, які Греція передає Україні, щоб ми могли захищати нашу землю. Дуже важливо, що вже почалося довгоочікуване відвантаження з Греції броньованих машин піхоти БМП-1 для України”, – зазначив Кулеба.

Він додав, що БМП-1 "скоро прибудуть до українського війська і миттєво посилять боєздатність та обороноздатність України".

 

Нагадаємо, у Києві перебуває з візитом міністр закордонних справ Греції Нікос Дендіас. 

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