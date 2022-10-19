За 19 жовтня станом на 15:00 повітряні сили "Центру" збили 12 ворожих обʼєктів.

Серед них – вісім безпілотників. Про це йдеться у повідомленні командування "Центр" у фейсбуці.

"Сьогодні, 19 жовтня, станом на 15:00 силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування «Центр» Повітряних Сил збито дві крилаті ракети та 8 БПЛА, ще дві крилаті ракети приземлено силами ППО СВ", – йдеться у повідомленні.

Робота ППО підтверджена в Чернігівській, Полтавській, Вінницькій, Київській областях і Києві. В Чернігові, Івано-Франківській і Вінницькій областях є влучання.