До Києва прибув міністр закордонних справ Греції

Голова МЗС Греції Нікос Дендіас прибув із візитом до Києва у середу, 19 жовтня.

Про це він повідомив у Twitter.

Нікос Дендіас зазначив, що в ході візиту він зустрівся з головою групи дружби парламентів Греція – Україна Тетяною Плачковою, ректором Маріупольського державного університету Миколою Трофименком та заступницею Голови місії Кіпру Ліною Темістоклеус.

У ході зустрічей, зокрема, він обговорив російське вторгнення в Україну, питання парламентської дипломатії, євроінтеграції, греко-українських відносин та грецької діаспори в Україні.

“Поклав квіти до Стіни пам'яті загиблих захисників України в Києві разом із колегою Дмитром Кулебою, віддаючи данину пам’яті тим, хто загинув у боротьбі за суверенітет і незалежність України”, – розповів Дендіас.

Ι laid flowers at the Memory Wall of fallen defenders of #Ukraine In #Kyiv, along with #Ukraine counterpart @DmytroKuleba, paying tribute to those who lost their lives fighting for 🇺🇦 sovereignty and independence. pic.twitter.com/Ujn3FkSjnj — Nikos Dendias (@NikosDendias) October 19, 2022

Нагадаємо, після тривалих перемовин уряди Німеччини та Греції узгодили схему для передачі в Україну 40 БМП-1 радянського виробництва.