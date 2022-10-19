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До Києва прибув міністр закордонних справ Греції

Нікос Дендіас має ряд зустрічей в українській столиці.

До Києва прибув міністр закордонних справ Греції
Фото: Нікос Дендіас у Twitter

Голова МЗС Греції Нікос Дендіас прибув із візитом до Києва у середу, 19 жовтня.

Про це він повідомив у Twitter.

Нікос Дендіас зазначив, що в ході візиту він зустрівся з головою групи дружби парламентів Греція – Україна Тетяною Плачковою, ректором Маріупольського державного університету Миколою Трофименком та заступницею Голови місії Кіпру Ліною Темістоклеус.

У ході зустрічей, зокрема, він обговорив російське вторгнення в Україну, питання парламентської дипломатії, євроінтеграції, греко-українських відносин та грецької діаспори в Україні.

“Поклав квіти до Стіни пам'яті загиблих захисників України в Києві разом із колегою Дмитром Кулебою, віддаючи данину пам’яті тим, хто загинув у боротьбі за суверенітет і незалежність України”, – розповів Дендіас.

Нагадаємо, після тривалих перемовин уряди Німеччини та Греції узгодили схему для передачі в Україну 40 БМП-1 радянського виробництва.

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