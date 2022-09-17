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Греція нарешті узгодила з Німеччиною схему для передачі в Україну БМП

Перемовини тривали 4 місяці.

Греція нарешті узгодила з Німеччиною схему для передачі в Україну БМП
Фото: ukroboronprom.com.ua

Після тривалих перемовин уряди Німеччини та Греції узгодили схему для передачі в Україну 40 БМП-1 радянського виробництва. 

Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони Греції. 

Зазначається, що міністр національної оборони Греції Ніколаос Панагіотопулос і міністр оборони Німеччини Крістін Ламбрехт погодилися на “підтримку хороброї оборони України від триваючої агресії Росії”. 

Таким чином, Греція передасть Україні 40 БМП-1. Їх замінять 40 БМП MARDER, які Німеччина поставить до Греції. 

Раніше повідомлялось, що Греція не збирається відправляти в Україну зенітно-ракетні комплекси С-300 російського виробництва.

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