Греція нарешті узгодила з Німеччиною схему для передачі в Україну БМП

Після тривалих перемовин уряди Німеччини та Греції узгодили схему для передачі в Україну 40 БМП-1 радянського виробництва.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони Греції.

Зазначається, що міністр національної оборони Греції Ніколаос Панагіотопулос і міністр оборони Німеччини Крістін Ламбрехт погодилися на “підтримку хороброї оборони України від триваючої агресії Росії”.

Таким чином, Греція передасть Україні 40 БМП-1. Їх замінять 40 БМП MARDER, які Німеччина поставить до Греції.

Раніше повідомлялось, що Греція не збирається відправляти в Україну зенітно-ракетні комплекси С-300 російського виробництва.