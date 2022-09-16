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Рівень води у річці Інгулець, яка тече Кривим Рогом, повернуто на звичайний рівень, - Вілкул

Роботи на гідротехнічних спорудах у Кривому Розі продовжуються. 

Рівень води у річці Інгулець, яка тече Кривим Рогом, повернуто на звичайний рівень, - Вілкул
Фото: Facebook Олександра Вілкула

Внаслідок російських обстрілів гідротехнічних споруд у Кривому Розі спостерігається тимчасове підвищення рівня ґрунтових вод. Підтоплення житлових будинків ліквідовано, продовжується відкачка води з прибудинкових територій. 

Про це повідомив начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул

“Підводячи проміжні підсумки цих трьох днів, зазначу, що рівень води у річці Інгулець, яка тече містом, вже повернуто на звичайний рівень. Але на самих гідротехнічних спорудах відновлювальні роботи продовжуються – руйнування дуже серйозні. І при цьому кожного дня – додаткові руйнування”, - розповів Вілкул. 

Він додав, що постачання питної води відновлено по всьому місті. 

“Щодо червоного кольору води в річці Інгулець. Всі криворіжці знають, що такий колір дає складова залізної руди під назвою гематит. Тому в нашому місті можна побачити і червоних горобців, і червоних собак. А зараз – “червону воду”. Тому що відсипка платин ведеться в тому числі і гематитом. Нічого страшного – за декілька днів після промивки вода буде звичайного кольору. Гематит – це неорганічна складова, Fe2O3, оксид заліза. І ніяких проблем не несе”, - заспокоїв містян Вілкул.

Начальник військової адміністрації підкреслив, що водозабір питної води для міста береться в іншому місці, де вода не червоного кольору. 

Вілкул розповів, що в Кривому Розі було підтоплено більше ста будинків. Відсьогодні розпочали працювати комісії Центрально-Міського та Інгулецького районів, які фіксують руйнування та збитки. 

Для зручності людей, чиї будинки постраждали, з понеділка розпочне роботу “Мобільний офіс”. Працівники соціальних служб та адміністратори ЦНАП “Віза” будуть виїжджали в райони, де відбулися затоплення, і допомагати постраждалим оформляти заявки на матеріальну допомогу з міського бюджету. 

Також людям похилого віку буде надана допомога з оформлення повідомлень про пошкоджене майно через застосунок “Дія” для отримання державної допомоги.

Нагадаємо, Росія під час обстрілу Дніпропетровської області вбила у Великій Костромці двох людей. Вогонь вівся з артилерії.

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