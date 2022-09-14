Після ракетних ударів почав стрімко зростати рівень води в річці Інгулець, декілька районів міста - без водопостачання.

Росія завдала ракетного удару по Кривому Розі, що на Дніпропетровщині.

Про це о 17.05 повідомив міський голова Олександр Вілкул.

"Кривий Ріг – ракетний удар. Залишайтесь у укриттях. Нічого не знімайте та не викладайте у соцмережі", - йдеться в повідомленні Вілкула в Telegram.

О 17.31 Вілкул повідомив про черговий пуск ракет з боку РФ.

Оновлення 20.34. Начальник Криворізької РВА Євген Ситниченко у своєму Telegram закликав не панікувати через влучання в підприємство критичної інфраструктури, яке забезпечує водою.

"Нікого не затопить, всі будуть з водою. Є часткові пошкодження, і наразі тут на місці працюють всі", - наголосив Ситниченко.

Він додав, що під ворожі обстріли також потрапили Зеленодольська та Апостолівська громади, обійшлося без руйнувань і постраждалих.

Оновлення 19.47. Як повідомив у Telegram керівник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, росіяни вдарили по місту сімома крилатими ракетами Х-22 з літаків стратегічної авіації.

"Поцілили по об’єктах критичної та транспортної інфраструктури. Серйозні пошкодження гідротехнічних споруд. Попередньо, без постраждалих. Кілька районів Кривого Рогу лишилися без води", - зазначив Резніченко.

Очільник Кривого Рогу додав, що подача води на населення вже почалася. "Якщо до вас вода не дійшла, то дійде найближчим часом", - повідомив Вілкул.

Оновлення 19.08. Як повідомили в Офісі Президента України, рашисти випустили вісім ракет по місту. Ціллю були гідротехнічні споруди Кривого Рогу. Потерпілих серед мирного населення немає. Наслідки обстрілів ліквідовують відповідні служби.

Після ракетних ударів почав стрімко зростати рівень води в річці Інгулець. Наразі він піднявся на понад 2,5 метра, йдеться в повідомленні Telegram-каналу "Оперативний ЗСУ".

Оновлення 18.37. За даними оперативного угруповання військ "Каховка", ракетний удар було здійснено з, імовірно, російського стратегічного бомбардувальника-ракетоносця Ту-95МС (Х-101). Під обстріл потрапила західна околиця міста.

Втрати та руйнування уточнюються, додали військові.

Нагадаємо, російські війська в ніч на середу обстріляли Нікополь. В результаті було пошкоджено житлові будинки, газопроводи та лінії електропередачі.

Днями українська ППО збила ракету РФ над Дніпропетровською областю.