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Нічний обстріл Миколаєва: пошкоджені будинки, два навчальних заклади і ветлікарня

Під масовий обстріл потрапили чотири райони міста.

Нічний обстріл Миколаєва: пошкоджені будинки, два навчальних заклади і ветлікарня
Фото: Олександр Сєнкевич у Facebook

Через російські нічні обстріли у Миколаєві зазнали руйнувань 10 багатоповерхівок та 13 приватних будинків, два навчальні заклади та ветеринарна клініка.

Про це повідомив у Facebook міський голова Олександр Сєнкевич.

“Сьогодні під нічний масований обстріл потрапили всі чотири райони міста. Загалом пошкоджень зазнали 13 приватних будинків та понад 10 багатоквартирних будинків, вибито більш як 250 вікон, пошкоджені балкони. У багатоповерхівці у Корабельному районі один під’їзд на 40 квартир є аварійним”, – йдеться у повідомленні.

Фото: Олександр Сєнкевич у Facebook

Зазначається, що звідти мешканці роз’їжджаються до своїх родичів та друзів. За потреби місто надасть усім прихисток. Поліція забезпечить патрулювання біля цього будинку.

Фото: Олександр Сєнкевич у Facebook

Пошкоджень також зазнали й два навчальні заклади. В одному зруйнована частина будівлі, вибуховою хвилею та уламками винесло вікна і двері у решті приміщень. В іншому – вибуховою хвилею вибило вікна.

Фото: Олександр Сєнкевич у Facebook

Окрім того, під обстріл потрапила ветеринарна лікарня. Там пробита опорна стіна, пошкоджений газопровід та електромережі, зруйновані вікна, двері, покрівля та огорожа.

Нагадаємо, сьогодні після першої ночі російські окупаційні війська масовано обстріляли місто Миколаїв. Загинули двоє людей, троє отримали поранення. 

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