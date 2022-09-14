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Українські десантники збили російський винищувач Су-30

Втрати ворожої техніки збільшуються.

Українські десантники збили російський винищувач Су-30
Скріншот відео
Фото: Десантно-штурмові війська у Telegram

Львівські десантники збили із зенітної установки ворожий багатоцільовий винищувач Су-30.

Про це Десантно-штурмові війська повідомили у Telegram.

"Цими днями зенітники 80-ї окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗС України назавжди приземлили російський багатоцільовий винищувач Су-30. Пілот окупантів не очікував, що львівські десантники зможуть його збити з 23-мм спареної зенітної установки ЗУ-23", – ідеться в повідомленні.

Нагадаємо, вчора на Півдні ворог здійснював ракетно-артилерійські обстріли лінії зіткнення та прилеглих населених пунктів. Ворожа авіація здійснила 18 ударів по позиціях ЗСУ. 

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