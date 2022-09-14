Повітряні сили України за дві години знищили два літаки росіян, а також безпілотник
Повітряні сили України за дві години знищили два літаки росіян, а також безпілотник
Кличко і Залужний одружили нащадків двох давніх козацьких родів
Кличко і Залужний одружили нащадків двох давніх козацьких родів
Заручники географії. Як росіяни мстять Харкову за контрнаступ
Заручники географії. Як росіяни мстять Харкову за контрнаступ
СБУ затримала колаборантку, яка переховувалась на окупованій Харківщині
СБУ затримала колаборантку, яка переховувалась на окупованій Харківщині
​Прикордонники взяли в полон російського артилериста, який з березня обстрілював Харківщину
​Прикордонники взяли в полон російського артилериста, який з березня обстрілював Харківщину
У Харківській області розгрому зазнало елітне формування, призначене для захисту Москви, – МО Великої Британії
У Харківській області розгрому зазнало елітне формування, призначене для захисту Москви, – МО Великої Британії
Війна в Україні, найімовірніше, триватиме ще якийсь час, – Блінкен
Війна в Україні, найімовірніше, триватиме ще якийсь час, – Блінкен
Президент Мексики має план припинення війни РФ проти України: “перемир’я щонайменше на п’ять років”
Президент Мексики має план припинення війни РФ проти України: “перемир’я щонайменше на п’ять років”
ГоловнаСуспільствоВійна

Ворог на півдні завдав 18 авіаударів

Водночас ЗСУ знищили в районі Давидова Броду бомбардувальник та гелікоптер окупантів.

Ворог на півдні завдав 18 авіаударів
Су-25
Фото: wikimedia.org

На півдні протягом минулого бойового дня ворог продовжував ракетно-артилерійські обстріли лінії зіткнення та прилеглих населених пунктів з мирним населенням. 

Про це повідомили в оперативному командуванні “Південь”.

Ворожою авіацією завдано 18 авіаційних ударів по наших позиціях.

“І хоч нашою авіацією нанесено 9 ударів по ворожих позиціях, але силами зенітних ракетних підрозділів в районі Давидова Броду знищено бомбардувальник Су-24М та гелікоптер Мі-8 авіації окупантів”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, через втрати під час бойових дій та міжнародні санкції російські військові мають проблеми із запасами безпілотників.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також