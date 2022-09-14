Ворог на півдні завдав 18 авіаударів

Водночас ЗСУ знищили в районі Давидова Броду бомбардувальник та гелікоптер окупантів.

На півдні протягом минулого бойового дня ворог продовжував ракетно-артилерійські обстріли лінії зіткнення та прилеглих населених пунктів з мирним населенням.

Про це повідомили в оперативному командуванні “Південь”.

Ворожою авіацією завдано 18 авіаційних ударів по наших позиціях.

“І хоч нашою авіацією нанесено 9 ударів по ворожих позиціях, але силами зенітних ракетних підрозділів в районі Давидова Броду знищено бомбардувальник Су-24М та гелікоптер Мі-8 авіації окупантів”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, через втрати під час бойових дій та міжнародні санкції російські військові мають проблеми із запасами безпілотників.