ЗСУ знову закріпили непридатність до використання Антонівського мосту, – ОК “Південь”
ЗСУ знову закріпили непридатність до використання Антонівського мосту, – ОК “Південь”
У Харківській області розгрому зазнало елітне формування, призначене для захисту Москви, – МО Великої Британії
У Харківській області розгрому зазнало елітне формування, призначене для захисту Москви, – МО Великої Британії
Заручники географії. Як росіяни мстять Харкову за контрнаступ
Заручники географії. Як росіяни мстять Харкову за контрнаступ
СБУ затримала колаборантку, яка переховувалась на окупованій Харківщині
СБУ затримала колаборантку, яка переховувалась на окупованій Харківщині
​Прикордонники взяли в полон російського артилериста, який з березня обстрілював Харківщину
​Прикордонники взяли в полон російського артилериста, який з березня обстрілював Харківщину
Війна в Україні, найімовірніше, триватиме ще якийсь час, – Блінкен
Війна в Україні, найімовірніше, триватиме ще якийсь час, – Блінкен
Президент Мексики має план припинення війни РФ проти України: “перемир’я щонайменше на п’ять років”
Президент Мексики має план припинення війни РФ проти України: “перемир’я щонайменше на п’ять років”
Повітряні сили України за дві години знищили два літаки росіян, а також безпілотник
Повітряні сили України за дві години знищили два літаки росіян, а також безпілотник
ГоловнаСуспільствоВійна

Війська РФ влаштували катівню у Балаклії

З кожним днем стає відомо про все більшу кількість злочинів росіян.

Війська РФ влаштували катівню у Балаклії
Фото: Укрінформ

Під час окупації російськими військами Балаклії на Харківщині і підвальних приміщеннях загарбники влаштували в’язниці, де катували людей. 

Про це повідомив начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов. 

“У нещодавно окупованій Балаклії, у відділу поліції рашисти організували штаб. Але це не найгірше - там же, в підвальних приміщеннях відділу та у будівлі навпроти - БалДруку рашисти зробили тюрму та катувальню для місцевих жителів”, - повідомив Болвінов.

Він уточнив, що окупанти тримали у полоні мінімум 40 людей, годуючи їх двічі на день кашами без нічого. 

Через місцевих колаборантів окупанти шукали тих, хто служив або мав родичів в АТО, а також людей, які допомагали українській армії знищувати загарбників. 

“У випадку, коли вони звільняли багато людей, а нових не було - хапали людей прям на вулиці біля відділу поліції. Один чоловік просидів у “тюрмі” 46 днів - рашисти знайшли фото його брата у військовій українській формі”, - повідомив поліцейський.

За словами свідків, їх звіряче катували, “найлегше” - коли били струмом.

У слідчих є інформація про вбитих жителів міста, котрих розстріляли на блокпосту росіяни в останній день окупації, усі деталі ще з’ясовуються.

Нагадаємо, за фактами воєнних злочинів російських загарбників на звільненій Харківщині відкрито 40 кримінальних проваджень. В одному населеному пункті чоловік розповів, що росіяни його змусили закопати двох людей, які були застрелені. В іншому селі виявили чотири тіла з ознаками катувань - цих людей також застрелили.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також