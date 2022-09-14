Війська РФ влаштували катівню у Балаклії

З кожним днем стає відомо про все більшу кількість злочинів росіян.

Під час окупації російськими військами Балаклії на Харківщині і підвальних приміщеннях загарбники влаштували в’язниці, де катували людей.

Про це повідомив начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов.

“У нещодавно окупованій Балаклії, у відділу поліції рашисти організували штаб. Але це не найгірше - там же, в підвальних приміщеннях відділу та у будівлі навпроти - БалДруку рашисти зробили тюрму та катувальню для місцевих жителів”, - повідомив Болвінов.

Він уточнив, що окупанти тримали у полоні мінімум 40 людей, годуючи їх двічі на день кашами без нічого.

Через місцевих колаборантів окупанти шукали тих, хто служив або мав родичів в АТО, а також людей, які допомагали українській армії знищувати загарбників.

“У випадку, коли вони звільняли багато людей, а нових не було - хапали людей прям на вулиці біля відділу поліції. Один чоловік просидів у “тюрмі” 46 днів - рашисти знайшли фото його брата у військовій українській формі”, - повідомив поліцейський.

За словами свідків, їх звіряче катували, “найлегше” - коли били струмом.

У слідчих є інформація про вбитих жителів міста, котрих розстріляли на блокпосту росіяни в останній день окупації, усі деталі ще з’ясовуються.

Нагадаємо, за фактами воєнних злочинів російських загарбників на звільненій Харківщині відкрито 40 кримінальних проваджень. В одному населеному пункті чоловік розповів, що росіяни його змусили закопати двох людей, які були застрелені. В іншому селі виявили чотири тіла з ознаками катувань - цих людей також застрелили.