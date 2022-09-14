Боєць 24 ОМБР Ольга Сімонова, яка відмовилась від громадянства РФ і воювала за Україну, загинула на Донбасі

Вчора, 13 вересня, на війні проти російських окупантів загинула Ольга Сімонова, боєць 24 ОМБР.

Про це повідомила волонтерка Діана Макарова.

“Вона була таким воїном, яким не кожен чоловік міг стати”, - написала Макарова.

За даними “Новинарні“, військова підірвалася на вибуховому пристрої, виконуючи бойове завдання в районі міста Соледар на Донеччині.

Ольга Сімонова – тоді ще громадянка РФ – приїхала до України з Челябінська наприкінці 2014 р. У квітні – вересні 2015 року вона працювала парамедиком евакуаційної бригади ПДМШ у Бахмуті та Луганському Донецької області, а також Попасній на Луганщині. До цього була медиком-добровольцем у підрозділі “Північ”, батальйоні ПСМОП “Золоті ворота”, а з вересня 2015 р. до березня 2016 р. – у полку “Дніпро-1”. Мала статус учасника бойових дій. Контракт із ЗСУ підписала восени 2016 року.

У серпні 2016 р. в.о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун підписала офіційне клопотання до глави держави прийняти Ольгу Сімонову до громадянства України, після чого Ольга подала відповідну заяву до Державної міграційної служби.

Про те, що Ольгу було прийнято до українського громадянства згідно з Указом Президента України від 17 березня 2017, стало відомо лише в середині червня з відповіді очільника Президентської адміністрації Ігоря Райніна на запит народного депутата Сергія Власенка.

Нагадаємо, 12 вересня у бою під Майорськом загинув Олександр Шаповал, заслужений артист України, соліст балету Національної опери України ім. Шевченка, викладач з дуетно-класичного танцю Київського державного фахового хореографічного коледжу.