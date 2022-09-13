Головне за день. Вівторок, 13 вересня

Контрнаступ ЗСУ на Харківщині, відбиті атаки противника на Донеччині, збиті ворожі літаки, безпекові гарантії для України, проект бюджету-2023. Яким запам’ятається 202-й день повномасштабної війни.

У Харківській області в ході контрнаступу Збройних сил України звільнено понад 300 населених пунктів.

"Сьогодні на брифінгу в Балаклеї я повідомила, що з 6 вересня в результаті наступальної операції на Харківщині звільнено 3800 кв. км, більше 300 населених пунктів, близько 150 000 населення", – повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр. За її словами, ці цифри підтверджені з урахуванням стабілізаційних заходів. Реальна цифра звільнених територій на Харківщині майже удвічі більша.

Президент Зеленський провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача: йшлося про успішну деокупацію 4000 кв. кілометрів. Президент доручив Державній прикордонній службі забезпечити охорону держкордону на звільнених територіях.

У форматі відеозв'язку до засідання Ставки приєдналися командувач Сухопутних військ Збройних Сил України Олександр Сирський, командувач військ Оперативного командування "Захід" Сергій Літвінов та командувач військ Оперативного командування "Південь" Андрій Ковальчук.

Детальніше – в новині.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що українські військові успішно відбили численні атаки противника на Донеччині. Для підтримки дій наземних угруповань авіація Сил оборони здійснила два удари по позиціях та місцях зосередження живої сили і техніки окупантів.

Ворог упродовж доби завдав два ракетних, вісім авіаційних ударів та провів 13 обстрілів із систем реактивної артилерії по об’єктах на території України.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18:00 13 вересня – у нашій новині.

Сьогодні зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил ЗСУ знищили три повітряні цілі росіян за дві години.

Упродовж 14.00-16.00 бійці "приземлили" БпЛА і два літаки, йдеться в повідомленні командування Повітряних Сил на Facebook: на Херсонщині бійці 160-ої зенітної ракетної Одеської бригади повітряного командування "Південь" ліквідували російський бомбардувальник Су-24, а в Донецькій області зенітники Шепетівського 11 зенітного ракетного полку повітряного командування "Захід" збили штурмовик Су-25.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак і 12-й генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен сьогодні у Києві презентували рекомендації щодо безпекових гарантій для України.

Документ передбачає утримання держав-гарантів від скасування санкцій проти РФ до припинення агресії проти України та компенсації усіх збитків.

У рекомендаціях закликають до створення Київського безпекового договору – спільного документа про стратегічне партнерство, що об’єднає Україну та держави-гаранти.

Подробиці – в нашій новині.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розповів, що заклали у проєкт бюджету-2023, який сьогодні затвердили на засіданні уряду.

У своїй промові на засіданні КМУ він підкреслив, що "бюджет 2023-го року — це бюджет для перемоги".

"Вже зараз ми чесно говоримо суспільству, що рік буде непростим. Війна — це дорого. Дуже дорого. Тому головне завдання — максимально ефективно використовувати кошти, які у нас є", - сказав Шмигаль.

Які саме пріоритети бюджету-2023 перелічив глава уряду – в новині.

Велика Британія не запросила Російську Федерацію, Республіку Білорусь та М’янму на похорон королеви Єлизавети II.

"Велика Британія разом зі своїми західними союзниками прагнула ізолювати Росію і її союзницю Білорусь на світовій арені за допомогою економічних санкцій та інших заходів у відповідь на вторгнення Москви в Україну", – пише Reuters.

Зазначається, що на похорон королеви, який відбудеться у Лондоні, запрошені близько 500 іноземних високопоставлених осіб. Запрошення були розіслані президентам більшості країн, з якими Британія підтримує дипломатичні відносини. РФ і Білорусь до цього списку не входять.

Очікується, що на похороні з'явиться президент США Джо Байден і його дружина, прем'єр-міністри Канади, Австралії, Нової Зеландії та багатьох інших країн.

Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті. Сподіваємося, що завтра добрих новин буде ще більше.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!