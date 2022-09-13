Замовити прорахунок і бронювання перевезення автомобіля у вагоні-автомобілевозі відтепер можна онлайн

Укрзалізниця розширила перелік традиційних послуг, які відтепер доступні для замовлення онлайн.
Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці.
Відтепер на спеціальному сервісному порталі https://passenger-services.uz.gov.ua можна залишити заявку на прорахунок і бронювання перевезення автомобіля у вагоні-автомобілевозі.
Станом на зараз автомобілевози Укрзалізниці курсують через Київ, Львів, Ужгород, Харків, Одесу та Дніпро.
Вартість транспортування вираховується за тонну ваги автомобіля з урахуванням довжини маршруту та стартує від 1,2 тис. гривен за авто.
Нагадаємо, медичні вагони Укрзалізниці та організації “Лікарі без кордонів” перевезли 1800 людей від початку курсування пів року тому.