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Замовити прорахунок і бронювання перевезення автомобіля у вагоні-автомобілевозі відтепер можна онлайн

Наразі автомобілевози від Укрзалізниці курсують через шість міст України.

Замовити прорахунок і бронювання перевезення автомобіля у вагоні-автомобілевозі відтепер можна онлайн
Фото: Пресслужба Укрзалізниці

Укрзалізниця розширила перелік традиційних послуг, які відтепер доступні для замовлення онлайн.

Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці. 

Відтепер на спеціальному сервісному порталі https://passenger-services.uz.gov.ua можна залишити заявку на прорахунок і бронювання перевезення автомобіля у вагоні-автомобілевозі.

Станом на зараз автомобілевози Укрзалізниці курсують через Київ, Львів, Ужгород, Харків, Одесу та Дніпро. 

Вартість транспортування вираховується за тонну ваги автомобіля з урахуванням довжини маршруту та стартує від 1,2 тис. гривен за авто.

Нагадаємо, медичні вагони Укрзалізниці та організації “Лікарі без кордонів” перевезли 1800 людей від початку курсування пів року тому. 

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