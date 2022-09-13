Замовити прорахунок і бронювання перевезення автомобіля у вагоні-автомобілевозі відтепер можна онлайн

Наразі автомобілевози від Укрзалізниці курсують через шість міст України.

Укрзалізниця розширила перелік традиційних послуг, які відтепер доступні для замовлення онлайн.

Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці.

Відтепер на спеціальному сервісному порталі https://passenger-services.uz.gov.ua можна залишити заявку на прорахунок і бронювання перевезення автомобіля у вагоні-автомобілевозі.

Станом на зараз автомобілевози Укрзалізниці курсують через Київ, Львів, Ужгород, Харків, Одесу та Дніпро.

Вартість транспортування вираховується за тонну ваги автомобіля з урахуванням довжини маршруту та стартує від 1,2 тис. гривен за авто.

Нагадаємо, медичні вагони Укрзалізниці та організації “Лікарі без кордонів” перевезли 1800 людей від початку курсування пів року тому.