"Чергове осіннє загострення": заступник глави МЗС відреагував на нові фейки Росії щодо української "біологічної зброї"

Переважна більшість країн-учасниць Конвенції про заборону біологічної та токсинної зброї переконалась у сфабрикованому характері російських звинувачень, вважає заступник глави МЗСУ.

Росія зазнала дипломатичної поразки за результатами офіційної консультативної зустрічі держав-учасниць Конвенції про заборону біологічної та токсинної зброї. Там РФ спробувала звинуватити Україну у створенні "біологічної зброї" за "сприяння США", та це їй не вдалося. Тож тепер знову почала поширювати аналогічні фейки.

Про це повідомив у своєму Facebook заступник міністра закордонних справ Микола Точицький.

За його словами, більшість країн-учасниць зустрічі, за винятком "групки російських підспівувачів", переконалися у "сфабрикованому характері російських звинувачень, грубому зловживанні Росією положеннями Конвенції, підкріпленому агресивною поведінкою її делегації на Зустрічі, справжній маніпулятивній меті російських фейків про біозброю в Україні".

"Поряд з тим, превалююча частина делегатів всіляко вітали відкритість України та США, відзначали всеохоплюючий та розгорнутий характер наданої ними релевантної інформації, належну взаємодію з їхнього боку, підкреслювали добросовісне виконання Києвом та Вашингтоном своїх міжнародних зобов’язань заради збереження цілісності і життєздатності вищезгаданого міжнародного інструмента у галузі контролю над озброєннями", - наголосив Точицький.

Попри цей факт Росія знову почала поширювати фейкові повідомлення про біозброю в Україну, через що заступник глави МЗС назвав таку ситуацію "черговим осіннім загостренням".

На думку Точицького, "брехливі наративи" щодо створення Україною біологічної зброї за сприяння США є "продовженням дезінформаційних зусиль Кремля для відчайдушного виправдання широкомасштабної війни Рф проти України", а також "відвернення уваги від численних військових злочинів, скоєних на території нашої держави, та приховування власної діяльності в обхід положень Конвенції про заборону біологічної зброї (КБТЗ)".

Нагадаємо, в березні за ініціативою РФ відбулося невідкладне засідання Радбезу ООН щодо "нових фактів військово-біологічної діяльності США в Україні". Однак Сполучені Штати Америки та переважна більшість держав-членів Радбезу ООН відкинули фейкові звинувачення Росії щодо "військово-біологічної діяльності США в Україні".

Згодом у Маріуполі російські загарбники обшукали приміщення Червоного Хреста і звинуватили в "злочинах". Російська пропаганда поширила повідомленн, що "Червоний Хрест був організацією, яка прикривала полк "Азов" у "вирощуванні бойових націоналістів" з дитинства, планувала запустити процес масової трансплантації органів дітей на продаж. Не обійшлося і без біолабораторій.