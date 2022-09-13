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Зеленського просять зробити Маріуполь обласним центром Донецької області

Також є пропозиція перейменувати область.

Зеленського просять зробити Маріуполь обласним центром Донецької області
Фото: Петро Андрющенко

Місто Маріуполь просять зробити обласним центром замість Донецька.

Про це йдеться в петиції, яку зареєстрували на сайті президента України.

Її автор Олег Маяков пропонує також перейменувати область.

"Зробити Місто Герой Маріуполь обласним центром з переіменуванням самої Донецької області на іншу назву", – йдеться в тексті петиції.

Як зауважив у своєму Telegram радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, область можна назвати Азовською, щоб "замкнути логічне коло топономіки Сходу України". Також він додав, що необхідно "назавжди позбутись будь-якої згадки про Донбас – наратив, вигаданий радянською пропагандою".

Нагадаємо, селище Гостомель на Київщині планують віднести до категорії міст. Відповідний проєкт Постанови Верховної Ради схвалив на травневому засіданні Кабмін. Наразі останнє слово за парламентом.

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