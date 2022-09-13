На Харківщині підозри в держзраді оголосили 21 колишньому поліцейському, – Тимошко

На Харківщині підозру в державній зраді вже оголосили 21 колишньому поліцейському, ще 40 перевіряють через можливу співпрацю з ворогом.

Про це повідомив начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко в ефірі марафону "Єдині новини".

"Так, є в нас люди, які почали співпрацювати з окупантом. Але я пишаюся тим, що це дуже незначна кількість. На теперішній час 21 колишньому працівнику поліції оголошено підозри. Ще 40 працівників, які, можливо, причетні до різного роду співпраці з окупантами. Все ретельно перевіряється", – сказав Тимошко.

Керівник облуправління зауважив, що загарбники тиснули на правоохоронців, є випадки, коли до них самих і до їхніх родичів застосовувалися тортури.

За даними Тимошка, більше 50% співробітників, які не встигли вийти з територій, що були стрімко захоплені росіянами, згодом різними шляхами вибралися на підконтрольну Україні територію. Були й такі, які залишилися попри наказ і можливість вийти, оскільки мають на утриманні батьків із інвалідністю.

"Я розумію тих поліцейських, які мали моральний вибір: наказ – вийти, та при цьому не залишили своїх дітей, дружину, батьків. Наприклад, поліцейський не вийшов, бо в нього батьки з інвалідністю, і він лишився з ними. Він не зрадник. Ми проводимо перевірку по кожному. Так, я звільнив усіх працівників, які станом на 1 червня не вийшли з тієї території. Це закон. Але щодо 20 осіб, які потім вийшли, ми провели ретельну перевірку з опитуванням місцевого населення та проходженням поліграфа. Стосовно них я направив клопотання про поновлення на роботі", – повідомив керівник обласної поліції.

Він зазначив, що були випадки, коли жителі на захоплених територіях здавали загарбникам поліцейських, які за наказом перевдягнулися в цивільний одяг і сховали зброю.

"Також окупанти ходили по домівках, намагалися вилучати зброю. Намагалися залучити поліцейських до несення служби, казали: «Виходьте, працюйте. Ми вас не чіпатимемо». Тому що була потрібна картинка: "Дивіться, ми прийшли – все працює, поліція працює, все гаразд", – сказав Тимошко.

Нагадаємо, з початку повномасштабної російської агресії на Харківщині було тимчасово захоплено майже третину області. Наразі сили оборони ведуть успішний контрнаступ на Харківському напрямку. Вже звільнено міста Балаклія, Ізюм, Куп’янськ і Вовчанськ.