"Чого боїться Берлін, а Київ – ні?" – Кулеба висловив розчарування в позиції Німеччини щодо постачання танків

Голова МЗС наголосив, що важка техніка потрібна для звільнення українців і порятунку від геноциду.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба висловив розчарування сигналами з Німеччини щодо постачання важкої військової техніки.

У дописі в твіттері він наголосив, що бойовий танк Leopard і гусенична бойова машина піхоти Marder необхідні Україні, аби звільняти людей і рятувати їх від геноциду.

"Жодного раціонального аргументу, чому цю зброю не можна надати, лише абстрактні страхи та виправдання. Чого боїться Берлін, а Київ – ні?" – написав він.

Україна давно запросила танки Leopard 2 і БМП Marder, проте канцлер ФРН Олаф Шольц ще не дав на це зеленого світла. Він хоче, щоб союзники вирішували такі питання спільно, щоб США спершу надали танки Abrams. Шольц є головою Ради федеральної безпеки, що ухвалює в Німеччині рішення щодо озброєння.

Поки що Берлін обіцяє союзникам НАТО Leopard 2 в обмін на постачання ними старої радянської техніки. Днями німецькі ЗМІ повідомили, що законодавці та інші політики ФРН закликають канцлера Олафа Шольца зняти заборону на постачання Збройним силам України основних бойових танків Leopard і бойових машин піхоти Marder. Вони наголошують, що це важке озброєння якнайшвидше потрібно Україні для деокупації захоплених Росією територій.

Попри гальмування з постачанням обіцяної важкої техніки, ФРН передавала Україні далекобійні системи залпового вогню MARS II. Також надали самохідні зенітні установки "Гепард" та декілька тисяч боєприпасів до них.