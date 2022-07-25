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Україна отримала від Німеччини перші зенітки "Гепард", - Резніков

Українські військові мають отримати 15 систем.

Україна отримала від Німеччини перші зенітки "Гепард", - Резніков
Фото: mil.in.ua

Німеччина надала Україні перші три самохідні зенітні установки "Гепард" та декілька тисяч боєприпасів до них.

Про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков в ефірі телемарафону.

За словами міністра, самохідні зенітні системи вже в розпорядженні ЗСУ. Загалом, українські військові повинні отримати 15 установок.

"Сьогодні офіційно зайшло три перші "Гепарди". Це протизенітні ракетні комплекси, до яких нам передано декілька десятків тисяч набоїв. Відповідно ми очікуємо 15 установок", - сказав Резніков.

Крім того, Резніков зазначив, що Міноборони веде переговори з партнерами про надання Україні сучасних танків, зокрема "Леопард" та "Абрамс".

Нагадаємо, 20 липня відбулася зустріч союзників України у форматі "Рамштайн-4".

Також в Україні запустили нову систему моніторингу постачання зброї.

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