​“Зерновий коридор”: акваторію Одеського порту не будуть повністю розміновувати

Судна-зерновози виводитимуть з Одеського і двох сусідніх портів вузьким фарватером.

Про це повідомив в ефірі національного телемарафону UArazom речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

“Ніхто не говорить, що акваторія порту Одеси буде повністю розмінована... Це буде вузький фарватер для зерновозів − тих караванів суден, які планується гуртувати і проводити потім відповідним маршрутом. Все інше буде заміновано”, − пояснив Братчук.

Він додав, що певна частина населення вважає, що домовленості щодо відкриття “зеленого коридору” для експорту українського зерна можуть послабити мінно-вибухову небезпеку, але це не так. Тому є актуальною заборона відвідувати пляжі Чорноморського узбережжя та купатися в морі.

Нагадаємо, 23 липня ворог атакував Одеський морський торговий порт крилатими ракетами типу "Калібр". Дві ракети збито силами ППО, дві влучили в об'єкти інфраструктури порту.

22 липня у Стамбулі представники України підписали з Туреччиною і генсеком ООН Антоніу Гутеррешем угоду про відновлення експорту зерна, яке було заблоковане армією окупантів в чорноморських портах.

Угода України укладена саме з Туреччиною і ООН, не з Росією. Росія в особі міністра оборони Шойгу зі свого боку підписала аналогічний договір. Угода передбачає, що контроль за портами "Одеса", "Чорноморськ" і "Південний" повністю залишається за українською стороною. Жодних інших кораблів, окрім призначених для експорту зерна і пов'язаних із ним харчових продуктів, у цих портах не буде.