Російські шпиталі не здатні впоратися з наявною кількістю поранених окупантів, - ГУР

Велика кількість поранених в підрозділах ЗС РФ, які залучені до ведення бойових дій в Україні, призвела до переповнення військових шпиталів на території РФ. Їхня пропускна спроможність не розрахована на такий потік пацієнтів, що унеможливлює надання якісної медичної допомоги.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони на своєму офіційному Telegram-каналі.

За повідомленням спецслужби, керівництвом країни-окупанта прийнято рішення про проведення мобілізації (в тому числі в Москві) медичного персоналу. Це стосується фахівців майже всіх медичних спеціальностей, втім основна увага приділяється хірургічного персоналу. Зазначені заходи проходять без широкого розголосу в ЗМІ та серед громадськості.

"Надалі, мобілізованих медиків планується направляти на тимчасово окуповані території України. Зокрема, в Маріуполь, Луганськ, Донецьк. Медичний персонал не хірургічного фаху планується "оптимізувати" для роботи у прифронтових зонах: терапевти – в якості асистентів хірургів, педіатри – на посадах військових фельдшерів тощо", - йдеться у повідомленні.

За даними розвідки, так званий "начальник відділу охорони здоров’я Бердянську", колаборант та зрадник Микола Мірошниченко, "проінспектував" службові квартири медичних працівників підприємства "Бердянське територіальне медичне об’єднання". За його розпорядженням покинуті квартири медиків будуть перерозподілені серед медичного персоналу, який погодився на співпрацю з окупантами.

Як повідомляється, в окремих населених пунктах на тимчасово окупованих територіях Донецької області окупанти також розміщують автобуси в яких облаштовано так звані "мобільні медичні поліклініки". Їхнє "офіційне" завдання – прийом хворих з-поміж місцевих жителів, проте, при огляді в таких "пунктах" пацієнтів змушують здавати кров для потреб "захисників армії ДНР та російських військовослужбовців, які воюють в Україні".

Нагадаємо, голова британської розвідки MІ6 Річард Мур вважає, що сили Росії в Україні можуть невдовзі вичерпатися.