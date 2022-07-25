ЗСУ відбили ракетний удар із Чорного моря – знищено три "калібри"
ЗСУ відбили ракетний удар із Чорного моря – знищено три "калібри"
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
В СБУ показали, як знищили Т-72 і 15 окупантів
В СБУ показали, як знищили Т-72 і 15 окупантів
​Під покровом кедра. Гра тіней групи воєнної розвідки
​Під покровом кедра. Гра тіней групи воєнної розвідки
Владислав Троїцький: «В Україні досі немає розуміння, наскільки потужною зброєю може бути мистецтво»
Владислав Троїцький: «В Україні досі немає розуміння, наскільки потужною зброєю може бути мистецтво»
Українські військові знищили російську батарею С-300
Українські військові знищили російську батарею С-300
На півночі України поліція вилучила в місцевих жителів два "трофейні" танки
На півночі України поліція вилучила в місцевих жителів два "трофейні" танки
У Хмельницькій області спрацювала ППО, – голова ОВА (оновлено)
У Хмельницькій області спрацювала ППО, – голова ОВА (оновлено)
Оксана Продан: "Коли з Гетманцевим, секретарем Ради відновлення, бореться велика частина суспільства, напевно, щось йде не так"
Оксана Продан: "Коли з Гетманцевим, секретарем Ради відновлення, бореться велика частина суспільства, напевно, щось йде не так"
ГоловнаСуспільствоВійна

Російські шпиталі не здатні впоратися з наявною кількістю поранених окупантів, - ГУР

У РФ проводиться мобілізація медичного персоналу.

Російські шпиталі не здатні впоратися з наявною кількістю поранених окупантів, - ГУР
Фото: ГУР МО

Велика кількість поранених в підрозділах ЗС РФ, які залучені до ведення бойових дій в Україні, призвела до переповнення військових шпиталів на території РФ. Їхня пропускна спроможність не розрахована на такий потік пацієнтів, що унеможливлює надання якісної медичної допомоги.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони на своєму офіційному Telegram-каналі.

За повідомленням спецслужби, керівництвом країни-окупанта прийнято рішення про проведення мобілізації (в тому числі в Москві) медичного персоналу. Це стосується фахівців майже всіх медичних спеціальностей, втім основна увага приділяється хірургічного персоналу. Зазначені заходи проходять без широкого розголосу в ЗМІ та серед громадськості.

"Надалі, мобілізованих медиків планується направляти на тимчасово окуповані території України. Зокрема, в Маріуполь, Луганськ, Донецьк. Медичний персонал не хірургічного фаху планується "оптимізувати" для роботи у прифронтових зонах: терапевти – в якості асистентів хірургів, педіатри – на посадах військових фельдшерів тощо", - йдеться у повідомленні.

За даними розвідки, так званий "начальник відділу охорони здоров’я Бердянську", колаборант та зрадник Микола Мірошниченко, "проінспектував" службові квартири медичних працівників підприємства "Бердянське територіальне медичне об’єднання". За його розпорядженням покинуті квартири медиків будуть перерозподілені серед медичного персоналу, який погодився на співпрацю з окупантами.

Як повідомляється, в окремих населених пунктах на тимчасово окупованих територіях Донецької області окупанти також розміщують автобуси в яких облаштовано так звані "мобільні медичні поліклініки". Їхнє "офіційне" завдання – прийом хворих з-поміж місцевих жителів, проте, при огляді в таких "пунктах" пацієнтів змушують здавати кров для потреб "захисників армії ДНР та російських військовослужбовців, які воюють в Україні".

Нагадаємо, голова британської розвідки MІ6 Річард Мур вважає, що сили Росії в Україні можуть невдовзі вичерпатися.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , , ,
Читайте також