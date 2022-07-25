​Окупанти обстрілюють Нікополь та Марганець зі спальних районів захопленого Енергодару, - міський голова

Окупанти обстрілюють населенні пункти на протилежному березі Каховського водосховища з розміщеної посеред спальних районів Енергодару техніки.

Про це повідомив міський голова Енергодару Дмитро Орлов у Telegram.

"Сьогодні вночі в різних мікрорайонах Енергодара було чутно потужний гуркіт від переміщення важкої техніки та гучні залпи від запуску ракет. Окупанти знову обстрілювали РСЗВ населенні пункти на протилежному березі водосховища. І цього разу вони вже навіть не робили спроб приховати свої злочини проти людства від місцевого населення", - йдеться у повідомленні міського голови Енергодару.

За словами Дмитра Орлова, обстрілюючи Дніпропетровщину ворог навіть не намагається приховувати свої дії.

"Якщо раніше нищівну ракетну зброю розміщували переважно у передмісті, в селах та на майданчику ЗАЕС, і вже звідти вели обстріли Нікополя та Марганця, то сьогодні нелюди це робили прямо посеред вулиць, зі спальних районів Енергодара", - повідомляє міський голова.

Нагадаємо, ГУР просить мешканців Енергодара та околиць повідомляти координати ворога. ЗСУ потребують інформації щодо загарбників, маршрутів їхнього переміщення, колаборантів та прихильників окупації.