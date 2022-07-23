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ГУР просить мешканців Енергодара та околиць повідомити координати ворога

Потрібна інформація щодо загарбників, маршрутів їхнього переміщення, колаборантів та прихильників окупації.

ГУР просить мешканців Енергодара та околиць повідомити координати ворога
Фото: ГУР МО

ГУР МО звернулося з проханням до жителів міста Енергодара та прилеглих територій. Шукають розташування ворога та імена колаборантів.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони на своєму офіційному сайті.

"Шановні мешканці міста Енергодар та прилеглих територій! Терміново просимо повідомити нам:

  • точне розташування пунктів дислокації та адреси проживання окупаційних військ (бажане геоприв’язування з координатами),
  • місця проживання керівного складу окупаційних військ (бажане геоприв’язування з координатами),
  • місця розташування та маршрути пересування військової техніки,
  • точні дані місцевих колаборантів, які перейшли на бік ворога (адреса проживання та знаходження, геоприв’язуваня з координатами, ПІБ, посади та місце праці до 24 лютого 2022 року та посади, займані зараз),
  • осіб, які "співчувають" окупантам та інших прибічників окупаційної влади.

Разом виженемо окупантів з рідної землі!" - йдеться у повідомленні.

Інформацію просять повідомляти у месенджерах Signal або WhatsApp за номером +380963101126.

Нагадаємо, окупанти розмістили техніку, зброю і боєприпаси в машинній залі енергоблоку ЗАЕС.

Також повідомлялось, що в окупованому Енергодарі росіяни викрадають людей і грабують квартири.

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