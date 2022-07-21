​HIMARS та його старший брат
​HIMARS та його старший брат
ЗСУ завдали удару по окупантах у Скадовську, - Стратком
ЗСУ завдали удару по окупантах у Скадовську, - Стратком
Під час масованого удару окупантів по Донеччині в області перебували Єнін та Цуцкірідзе
Під час масованого удару окупантів по Донеччині в області перебували Єнін та Цуцкірідзе
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
Як і чому Китай рятує Росію від краху
Як і чому Китай рятує Росію від краху
Оксана Продан: "Коли з Гетманцевим, секретарем Ради відновлення, бореться велика частина суспільства, напевно, щось йде не так"
Оксана Продан: "Коли з Гетманцевим, секретарем Ради відновлення, бореться велика частина суспільства, напевно, щось йде не так"
Двоє на вихід
Двоє на вихід
​ЗСУ повністю знищили групу “вагнерівців”
​ЗСУ повністю знищили групу “вагнерівців”
ГоловнаСуспільствоВійна

Окупанти вже розмістили техніку, зброю і боєприпаси в машинній залі енергоблоку ЗАЕС, – мер Енергодара

У разі детонації може відбутися співмірна аварії на ЧАЕС катастрофа. 

Окупанти вже розмістили техніку, зброю і боєприпаси в машинній залі енергоблоку ЗАЕС, – мер Енергодара
Окупанти на варті поблизу ЗАЕС в Енергодарі, 01 травня 2022 року.
Фото: EPA/UPG

Російські війська уже розмістили свою техніку, вибухівку і зброю в машинній залі першого енергоблоку Запорізької атомної енергостанції.

Там перебувають щонайменше 14 одиниць важкої техніки з боєкомплектом, повідомив у телеграм мер енергодара Дмитро Орлов. 

"Весь арсенал ввезеної важкої техніки з усім боєкомплектом перебуває на даний момент зовсім поруч із обладнанням, яке забезпечує роботу турбогенератора. Зокрема, у безпосередній близькості до головного маслобаку, де міститься легкозаймисте масло, яке охолоджує парову турбіну. Там же є вибухонебезпечний водень, який використовується для охолодження генератора", – повідомив він.

Техніка окупантів унеможливила доступ спеціалізованих пожежних та інших машин до машзали енергоблока №1. Ризик пожежі багатократно зростає, а її гасіння стає вкрай проблематичним. 

"Якщо ж пожежа станеться, наприклад через випадкову детонацію боєкомплекту, то її масштаби можуть дорівнювати тій, яка відбулася під час аварії на ЧАЕС!" – наголосив він. 

Орлов підкреслив, що ворожі війська порушують абсолютно всі норми і вимоги пожежної, ядерної та радіаційної безпеки роботи АЕС, зберігаючи важку військову техніку, боєкомплект до неї, зброю та вибухівку просто в машинній залі енергоблока найбільшої в Європі атомної електростанції. 

"Енергоатом вчергове наполягає на необхідності якомога швидшого звільнення Запорізької АЕС і знову звертається до міжнародного співтовариства із закликом вжити заходів для цього, адже тільки Україна зможе гарантувати безперебійну та безпечну роботу ЗАЕС!" – додав мер міста-супутника ЗАЕС.

Учора російські військові вимагали від адміністрації тимчасово окупованої української ЗАЕС відчинити їм машинні зали на 1-му, 2-му і 3-му енергоблоках, щоб розмістити там весь свій військовий арсенал.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також