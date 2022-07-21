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За добу окупанти обстріляли 13 населених пунктів на Донеччині, - МВС

Є загиблі та поранені.

За добу окупанти обстріляли 13 населених пунктів на Донеччині, - МВС
Фото: МВС

Унаслідок ворожих обстрілів на Донеччині зруйновано чотири житлові будинки, дві школи, дитячий садок та три заводи.

Про це повідомило МВС на своєму офіційному Telegram-каналі.

За інформацією Національної поліції, загарбник обстрілював мирне населення артилерією, а також крилатими ракетами «Іскандер-К», РСЗВ «Торнадо-С» та «Смерч». Є загиблі та поранені.

"Під вогнем росіян міста Авдіївка, Бахмут, Костянтинівка, Соледар, Сіверськ і Краматорськ, смт Щербинівка, Нью-Йорк, села Семенівка, Леонідівка, Катеринівка, Петрівка, Ягідне", - повідомляє МВС.

Зафіксовано 20 російських обстрілів. Руйнувань зазнали 19 цивільних об’єктів: чотири житлові будинки, дві школи, дитячий садок, маслоцех, три заводи, гаражний кооператив, чотири поля пшениці.

Поліція та СБУ відкрили кримінальні провадження за ст. 438 (порушення законів і звичаїв війни) КК України.

Нагадаємо, російські військові хочуть вийти на трасу Дебальцеве - Слов’янськ на Донеччині, але ЗСУ чинять спротив.

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