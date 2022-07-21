Головне за ніч. Четвер, 21 липня

Наступ на Бахмут, вибухи в Миколаєві, обстріли Харкова і Нікополя, фіналісти виборів наступника Бориса Джонсона.

Починаємо традиційно з новин із передової. Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що на Бахмутському напрямку тривають бої, ворог не лишає спроб захопити Вуглегірську ТЕС.

На Краматорському напрямку ворог обстріляв з артилерії зокрема райони Краматорська, Сіверська, Григорівки, Званівки та Спірного. Противник веде штурмові дії поблизу Івано-Дар’ївки, бої тривають.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 21 липня – у новині.

Неокуповані населені пункти Луганської області 20 липня зазнали двох потужних ракетних атак, чотирьох артилерійських обстрілів і пʼятьох обстрілів з мінометів.

Вони також переживають наслідки танкового наступу. Голова ОВА Сергій Гайдай припускає, що на Луганщині не лишилося жодного квадратного метра землі, не враженого російською армією.

"Окупанти намагаються розвинути наступ на Бахмут, але на їхньому шляху не степ, і ніхто привітно не зустрічає незваних гостей. У кожному, навіть маленькому, населеному пункті росіянам чинять гідний опір", – зазначив він.

Потужні вибухи лунали вночі у Миколаєві.

"Місто знову масовано обстрілюють", – повідомив міський голова Олександр Сєнкевич.

Уночі російські окупанти обстріляли з ракетних систем залпового вогню "Град" Нікопольський район Дніпропетровщини.

"Вночі у нас знову стріляли... Ворог ударив з "Градів" по Нікопольському району. Випустив по Червоногригорівській громаді понад 20 реактивних снарядів. Пройшло без жертв і руйнувань", – написав у Telegram-каналі голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

На місці обстрілу піротехніки шукають боєприпаси, які не здетонували.

На Херсонщині за кілька днів вигоріло понад 230 га пшениці, по Харкову вночі окупанти завдали ударів, йдеться в ранковому зведенні обласних військових адміністрацій.

Минулої доби росіяни вкотре обстріляли Сумщину – Шалигинську, Есманьську, Білопільську громади. По Новослобідській громаді надвечір ворог відкрив вогонь із реактивних систем залпового вогню, на щастя, без жертв. Інформація щодо наслідків уточнюється.

Відносно спокійно ніч минула на Волині, Закарпатті, Рівненщині, в Івано-Франківській, Львівській, Чернівецькій, Вінницькій, Запорізькій, Хмельницькій, Тернопільській областях, на Кіровоградщині, Черкащині, Вінниччині, Одещині, Полтавщині, Чернігівщині, Житомирщині та Київщині.

Уранці російська армія знову почала обстрілювати Харків.

"До уваги жителів: перебувайте в укриттях, без нагальної потреби не виходьте на вулиці, не ігноруйте сигнали тривоги!" – написав в ТГ голова ОВА Олег Синєгубов.

Нинішній російський наступ може забезпечити окупантам обмежені територіальні здобутки на Донбасі на північний схід від автомагістралі E40, але, ймовірно, досягне кульмінації перед захопленням основних населених пунктів, таких як Слов’янськ або Бахмут.

Так вважають в американському Інституті вивчення війни (ISW).

"Упродовж останніх кількох тижнів російські війська не досягли значних успіхів у напрямку Слов’янська чи вздовж Сіверсько-Бахмутського виступу та продовжують знижувати свою наступальну бойову потужність у локальних боях за невеликі та відносно неважливі населені пункти у всій Донецькій області", – йдеться у повідомленні. Подробиці – в нашій новині.

У Великій Британії визначилися фіналісти конкурсу на посаду прем’єр-міністра. Ними стали колишній міністр фінансів Ріші Сунак та очільниця міністерства закордонних справ країни Ліз Трасс.

Із 28 липня по 31 серпня триватимуть регіональні збори консерваторів. 25 липня Трасс і Сунак зійдуться віч-на-віч під час дебатів у прямому ефірі на BBC One. 4 серпня мають також відбутися дебати на Sky News.

З початку серпня до 2 вересня майже 160 000 членів-консерваторів проголосують поштою або в Інтернеті за свого фаворита, а переможця оголосять 5 вересня.

Найповніша картина сьогоднішнього дня обов’язково буде на нашому сайті.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!