Росіяни обстріляли густонаселений район Харкова. Загинули двоє людей, поранено 19

Мешканців закликали не виходити на вулицю.

Вранці 21 липня російська армія почала нову серію ударів по Харкову. Про обстріл у ТГ повідомив голова ОВА Олег Синєгубов о 9:38.

За оновленими даними, двоє людей загинули, постраждали 19 людей, зокрема одна дитина. Станом на 11 годину відомо, що четверо постраждалих – у важкому стані.

"Російський ворог б’є виключно по вулицях міста, торгівельних павільйонах, житловій інфраструктурі. Є влучання у житловий будинок, де був розміщений приватний стоматологічний кабінет. Усередині приміщення людей не було. Жителів Харкова просимо бути вкрай обережними, ворог хаотично та жорстоко обстрілює місто. Перебувайте в укриттях!" – закликав голова ОВА

Начальник слідчого управління поліції Харківської області Сергій Болвінов написав у фейсбуці, що вогонь, за попередньою інформацією, вівся з "Урагану".

"Один з поранених – співробітник патрульної поліції. Обстріл був попередньо с РСЗВ Ураган, касетні снаряди", – написав він.

Мер міста Ігор Терехов зазначив, що російська армія вдарила по одному з найбільш густонаселених районів.

"Другий день поспіль і приблизно в один і той самий час окупант бʼє по зупинках громадського транспорту", – заявив він.

Попередній обстріл Харків пережив уночі. Ворог вів вогонь по Чугуївському району, внаслідок чого відбулося часткове руйнування будівлі комплексу водопідготовки комунального підприємства. Без постраждалих.

Вранці 20 липня російська армія вдарила по Салтівському району міста. Від обстрілу постраждала цивільна інфраструктура. Троє людей було вбито біля зупинки громадського транспорту, серед них – 13-річний юнак. Були поранені його 15-річна сестра, а також 72-річна жінка.