Росіяни ще не знищили в Україні жодної системи HIMARS, - генерал США

Армія Росії ще не знищувала американські ракетні системи HIMARS, якими Збройні Сили України б'ють по топцілях у тилу окупантів.

Про це заявив на пресконференції після четвертої зустрічі "Рамштайн" генерал Марк Міллі – голова Комітету начальників штабів США, передає Liga.net.

Міллі зазначив, що крім HIMARS від США, Україна отримує далекобійну артилерію і від інших країн, наприклад, від Великої Британії.

"На сьогодні ці системи не знищені росіянами, я стукаю по дереву щоразу, коли говорю щось подібне", – сказав він.

Генерал додав, що українці дуже ефективно використовують HIMARS та аналогічні системи. За його словами, Україна має "відмінних артилеристів".

Він також зазначив, що зараз ЗСУ мають вогневий ешелон від глибокого до ближнього бою. Для дальньої дистанції використовуються HIMARS додатково до гаубиць М777, для середнього – М109, для ближнього – артилерія калібру 105-мм та міномети.

Тим часом російська пропаганда перейшла від фейків про "закупівлю" озброєння до фейків про її "знищення". Так, Міноборони РФ кілька раз заявляло про нібито знищення HIMARS. Однак ніяких доказів цьому росіяни не надавали.

Нагадаємо, 15 липня в Пентагоні повідомляли, що Україна отримала від американських союзників 12 систем HIMARS. Також захисники використовують інші далекобійні системи залпового вогню – американські та британські.

19 липня в Міноборони США заявили, що кількість "хімарсів" збільшиться.

За словами міністра оборони України Олексія Резнікова, ЗСУ потрібно близько 50 "хімарсів", аби стримувати наступ росіян, і 100, щоб піти в контрнаступ і вибити ворога за межі країни.

За допомогою таких РСЗВ сили оборони успішно знищують ворожі склади, зброю і боєприпаси на тимчасово окупованих частинах України. "Хімарси" та інша далекобійна зброя дозволяє вражати ворожі цілі на великій відстані.