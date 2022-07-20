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США передадуть Україні додаткові системи HIMARS

Вони входять у новий пакет військової допомоги.

США передадуть Україні додаткові системи HIMARS
Фото: WIKIMEDIA

Білий дім цього тижня має оголосити про новий пакет військової допомоги Україні.

Про це повідомляє “Європейська правда” із посиланням на координатора Ради з нацбезпеки США і стратегічних комунікацій Джона Кірбі. 

"Ми продовжимо надавати Україні історичні рівні безпекової допомоги. Пізніше цього тижня адміністрація оголосить про новий пакет допомоги із військовим обладнанням для України. Це буде 16-ий такий пакет на підтримку України з початку президентства Джо Байдена", – сказав він.

Кірбі зазначив, що до нового пакета допомоги увійдуть додаткові системи HIMARS, "які українці використовували дуже ефективно для зміни ситуації на полі бою". 

Також США передадуть Україні додаткові снаряди для реактивних систем залпового вогню і артилерії.

Нагадаємо, міністр оборони України Олексій Резніков провів телефонну розмову з очільником Пентагону Ллойдом Остіном. Резніков пообіцяв, що є дуже хороші новини, але деталі будуть трохи пізніше

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