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За день росіяни здійснили 9 обстрілів Сумської області, - Живицький

Внаслідок обстрілів поранені цивільні.

За день росіяни здійснили 9 обстрілів Сумської області, - Живицький
Фото: Телеграм-канал Дмитра Живицького

За день росіяни здійснили 9 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Всього було зафіксовано близько 78 “приходів” по території 4 громад.

Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

“Білопільська громада: об 11:00 та після 12:00 були обстріли з міномету. Також ворог гатив із САУ близько 13:00. Продовжився мінометний обстріл о 19:00”, - повідомив Живицький.

Він додав, що Новослобідська громаду ворог обстрілював зі ствольної артилерії.

Також у Есманьській громаді після 17:00 заівфіксовано 13 вибухів приходів, попередньо з САУ, продовжився обстріл після 19:00. 

На щастя, обійшлось без втрат та руйнувань. 

По Миколаївській сільській громаді о 12:15 ворог випустив 6 ракет, внаслідок обстрілу травмовані 2 цивільні особи та пошкоджене приватне господарство.

Нагадаємо, вчора, 18 липня, ворог випустив по території Сумської області понад 150 мін та снарядів з мінометів, ствольної та реактивної артилерії. Також росіяни відкривали вогонь з кулеметів і гранатометів. 

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