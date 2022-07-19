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Місце для представництва Міжнародного кримінального суду в Києві вже узгоджене, - Хан

Де саме буде розташований офіс, поки не повідомляється.

Місце для представництва Міжнародного кримінального суду в Києві вже узгоджене, - Хан
Карім Хан
Фото: gp.gov.ua

Офіс прокурора Міжнародного кримінального суду (МКС) вже узгодив місце для розміщення в Києві.

Про це повідомив “Укрінформ” з посиланням на прокурора МКС Каріма Хана.

“Ми маємо постійну, повну присутність в Україні. Ми відкриваємо офіс у Києві, я сподіваюся, що формальності дуже скоро будуть завершені. Ми вже узгодили місце розташування”, - сказав Карім Хан.

Він додав, що був в Україні тричі, a команду відправив в Україну наступного дня після того, як 2 березня оголосив про початок розслідування Офісом прокурора МКС.

Нагадаємо, прокурор МКС у Гаазі Карім Хан (Велика Британія) сам ініціював розслідування злочинів Росії проти України. Дії окупанта він кваліфікує як "воєнні злочини" та "злочини проти людства". Він зазначив, що Україна не є державою-учасницею Римського статуту Міжнародного кримінального суду (МКС, або Суду), тому сама не може передати цю ситуацію до його офісу.

МЗС України вважає, що вище військово-політичне керівництво Росії обов'язково постане перед Міжнародним кримінальним судом і відповість за кожен вчинений злочин. Це буде Нюрнберзький процес 21 століття.

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