​У столиці запустили Telegram-бот "Твій вет Київ", де безкоштовно консультуватимуть щодо утримання домашніх тварин

У Києві запустити Telegram-бот для безоплатних консультацій щодо утримання домашніх тварин.

Про це повідомили в Київській міськдержадміністрації з посиланням на комунальну міську клініку ветеринарної медицини.

Через бот "Твій вет Київ" надаватимуть консультації ветеринарні лікарі муніципальної клініки, які мають великий практичний досвід.

"Ми щодня отримуємо від містян запитання і прохання надати пораду щодо домашніх улюбленців. Особливо в нинішній період воєнного стану, коли негативних факторів стало в рази більше, і це може негативно впливати на стан тварин. Тому бот – це допоміжний канал комунікації між нами та власниками тварин", – зазначила виконувачка обов'язків директорки клініки Наталя Мазур.

Консультуватимуть через бот із 09.00 по 18.00. Цілодобово буде доступна довідкова інформація щодо перших дій у разі отруєння тварини, укусу кліщів або інших комах, графіку профілактичних щеплень і профілактичних оглядів.

Також у чат-бот додали адреси ветеринарних клінік.

Наразі розробка працює в тестовому режимі. Згодом її функціонал доповнюватимуть.

Нагадаємо, нещодавно у Гостомелі провели безкоштовну стерилізацію безпритульних тварин.

Раніше в Україні створили додаток для пошуку зниклих тварин.