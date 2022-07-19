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Росія завдала удару по центру Краматорська

За словами мера, є жертви. Кількість загиблих і поранених зʼясовується 

Росія завдала удару по центру Краматорська
Краматорськ
Фото: Олександр Гончаренко в фейсбук

Російські війська 19 липня завдали удару по центральні частині Краматорська

Є жертви, повідомив мер міста Олександр Гончаренко в фейсбук. 

"На місці працюють спеціалісти вибухотехнічних служб, рятувальники", – написав він.

Голова Донецької ОВА Павло Кириленко додав у Телеграм, що, за попередньою інформацією, удару завдали авіаційними ракетами.

"Наразі відомо про щонайменше одного загиблого цивільного. У житлових поверхівках, які опинилися в епіцентрі удару, зчинилися пожежі. Рятувальники ДСНС, що прибули на місце, ліквідують пожежі на надають допомогу людям", – написав він.

Фото: t.me/pavlokyrylenko_donoda

Крім того, вранці ворог завдав ударів по заводах міста.

Краматорськ зазнає практично щоденних обстрілів – як з ракет, так і з артилерії. 14 липня ворог завдав по Краматорську авіаракетних ударів. Від обстрілу постраждав, зокрема, офіс Червоного Хреста України. 

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