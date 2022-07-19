​Очільник Миколаївщини розповів, куди надсилати інформацію про виявлених коригувальників ворожого вогню

Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім оприлюднив інструкцію, які дані й куди необхідно надсилати про виявлених коригувальників ворожого вогню.

На своїх сторінках у соцмережах Кім закликав жителів області допомогти зберегти Миколаївщину від обстрілів.

За інформацією голови ОВА, відомості про осіб, які можуть бути коригувальниками, треба надсилати на електронну скриньку [email protected]

У листі необхідно вказати:

прізвище, ім'я, по батькові особи, яка здає росіянам місця знаходження українських військових або корегує вогонь ворога. Також можна додати номер мобільного телефону, адресу мешкання, геолокацію місця знаходження або інші наявні відомості, що допоможуть встановити підозрюваного;

детальний опис події або фактів (за наявності - фото та відео), які вказують, що ця особа допомагає окупантам;

прізвище, ім'я, по батькові заявника, а також контактний номер телефону для подальшого зв’язку та уточнення обставин.

"Після детальної перевірки та підтвердження наданої інформації, ви отримаєте винагороду в розмірі $100", - додав Кім.

Нагадаємо, напередодні голова Миколаївської ОВА заявив, що буде платити по 100 доларів тим жителям, які будуть виявляти і здавати осіб, котрі коригують ворожий вогонь по області.

18 липня близько 17:15 російські окупанти обстріляли касетними снарядами Корабельний район Миколаєва. В основному поцілили в приватний сектор – пошкоджено вікна і дах у приватних будинках. Двоє осіб поранено.