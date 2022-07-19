​Одеська поліція повідомила про підозру учаснику ОЗГ, що здійснював махінації з нерухомістю

Оперативники управління стратегічних розслідувань в Одеській області та детективи слідчого управління обласної поліції викрили протиправну діяльність групи осіб, що здійснювала незаконні оборудки з нерухомістю.

Про це повідомляє МВС на своєму офіційному Telegram-каналі.

За наявною інформацією, зловмисники на підставі підроблених документів перереєстровували право власності на об’єкти нерухомості.

Слідством встановлено, що фігуранти, використовуючи підроблені паспорти громадян, виготовляли на їх ім’я пакет документів на об’єкти нерухомості. Після чого зверталися до інших учасників оборудки – державних реєстраторів. Вони, маючи доступ до відповідних баз, реєстрували нерухомість, яку потім реалізовували третім особам, на підставних осіб.

"За такою схемою учасники угруповання незаконно заволоділи та продали нерухомості на суму 46 млн грн. Крім того, у червні 2022 року намагалися продати будівлю та земельну ділянку вартістю 22 млн грн. Тоді їх викрили співробітник УСР та детективи поліції, повідомили про підозру, а організаторові суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення 46 млн грн застави", - йдеться у повідомленні МВС.

В ході подальшого слідства були отримані докази причетності до шахрайської схеми державного реєстратора. Ці докази стали підставою для повідомлення йому підозри за ч. 3 ст. 362 КК України (несанкціонована зміна інформації, яка оброблюється в автоматизованій системі, вчинене особою, яка має право доступу до неї, вчинене повторно, яка заподіяла значну шкоду).

Раніше СБУ затримала організатора злочинного угруповання, підозрюваного в розкраданні надр на 1 млрд грн, а ДБР повідомило про підозру групі шахраїв, до складу якої входив ексдепутат.