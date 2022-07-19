Ворог продовжує обстрілювати Сумську область, – МВС
Ворог продовжує обстрілювати Сумську область, – МВС
Зеленський поклав тимчасове виконання обовʼязків голови СБУ на Малюка
Зеленський поклав тимчасове виконання обовʼязків голови СБУ на Малюка
Хто чекав на "русский мир", дочекався: стоять у чергах за буханкою хліба, без води, без світла, - Гайдай
Хто чекав на "русский мир", дочекався: стоять у чергах за буханкою хліба, без води, без світла, - Гайдай
Венедіктова прокоментувала своє відсторонення з посади генпрокурора
Венедіктова прокоментувала своє відсторонення з посади генпрокурора
Тимофій Милованов: "Кремль - це мафія. Не можна дозволяти їй витрачати гроші на повій і водночас забороняти оплачувати вбивства"
Тимофій Милованов: "Кремль - це мафія. Не можна дозволяти їй витрачати гроші на повій і водночас забороняти оплачувати вбивства"
Зеленський відсторонив Венедіктову та усунув Баканова
Зеленський відсторонив Венедіктову та усунув Баканова
Зеленський прокоментував затримання екскерівника управління СБУ в Криму
Зеленський прокоментував затримання екскерівника управління СБУ в Криму
Двоє на вихід
Двоє на вихід
Прикладна кацапологія
Прикладна кацапологія
ГоловнаСуспільствоВійна

Головою САП стане детектив НАБУ Клименко, який переміг на конкурсі

Комісія нарешті затвердила результати.

Головою САП стане детектив НАБУ Клименко, який переміг на конкурсі
Олександр Клименко
Фото: Укрінформ

Конкурсна комісія з обрання керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури затвердила результати конкурсу з призначення голови САП. Ним має стати детектив Національного антикорупційного бюро Олександр Клименко.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

"Комісія оголосила керівника САП - Олександр Клименко", – написав він у Telegram-каналі.

Також трансляція засідання відбулася на каналі САП у YouTube.

Призначити Клименка має генпрокурор або його в.о. 

Нагадаємо, в грудні минулого року детектив НАБУ Олександр Клименко виграв конкурс на посаду голови САП, набравши 246 балів. Прокурор з Офісу генерального прокурора Андрій Синюк з 229 балами повинен був стати його заступником. Однак на засіданні 21 грудня члени комісії відмовилися проголосувати за визначення переможця відбору та скерування його генпрокурору для призначення.

У січні Клименко повідомив, що кадрові підрозділи Офісу генпрокурора втратили його документи.

Посада керівника САП вакантна з серпня 2020 року, коли звільнився прокурор Назар Холодницький. Обов'язки антикорупційного прокурора виконував Максим Грищук.

Європейський Союз у жовтні має ухвалити директиву, яка передбачатиме можливість конфіскації російських активів, які перебувають під санкціями. Однією з рекомендацій ЄС є призначення керівника САП.

17 липня президент Володимир Зеленський закликав призначити керівників САП та Національного антикорупційного бюро.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: ,
Читайте також