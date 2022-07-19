Головою САП стане детектив НАБУ Клименко, який переміг на конкурсі

Конкурсна комісія з обрання керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури затвердила результати конкурсу з призначення голови САП. Ним має стати детектив Національного антикорупційного бюро Олександр Клименко.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

"Комісія оголосила керівника САП - Олександр Клименко", – написав він у Telegram-каналі.

Також трансляція засідання відбулася на каналі САП у YouTube.

Призначити Клименка має генпрокурор або його в.о.

Нагадаємо, в грудні минулого року детектив НАБУ Олександр Клименко виграв конкурс на посаду голови САП, набравши 246 балів. Прокурор з Офісу генерального прокурора Андрій Синюк з 229 балами повинен був стати його заступником. Однак на засіданні 21 грудня члени комісії відмовилися проголосувати за визначення переможця відбору та скерування його генпрокурору для призначення.

У січні Клименко повідомив, що кадрові підрозділи Офісу генпрокурора втратили його документи.

Посада керівника САП вакантна з серпня 2020 року, коли звільнився прокурор Назар Холодницький. Обов'язки антикорупційного прокурора виконував Максим Грищук.

Європейський Союз у жовтні має ухвалити директиву, яка передбачатиме можливість конфіскації російських активів, які перебувають під санкціями. Однією з рекомендацій ЄС є призначення керівника САП.

17 липня президент Володимир Зеленський закликав призначити керівників САП та Національного антикорупційного бюро.